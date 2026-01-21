'Не будет легко': известный украинский писатель мобилизуется в ВСУ

Андрей Любка уладил все свои дела и сейчас отправляется на базовую военную подготовку.

Писатель Андрей Любка мобилизуется в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andriylyubka

Андрей Любка уже выбрал себе подразделение

Настало время "быть не только для ВСУ, а в ВСУ"

Писатель и волонтер Андрей Любка сообщил о решении мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Данное решение он принял в октябре 2025 года. Соответствующее заявление волонтер опубликовал на своей Instagram-странице, отметив что уладил все свои дела и сейчас отправляется на базовую военную подготовку.

По его словам, он уже выбрал себе подразделение, где планирует проходить службу, однако не сообщил его название.

"Решение мобилизоваться я принял в октябре, выбрал себе подразделение, закончил все важные дела и финализировал рабочие проекты, а теперь отправляюсь на БОВП. Еще не знаю, как будет выглядеть моя жизнь в будущем – видимо, не будет легко, зато точно будет интересно", – предполагает мужчина.

Он выразил надежду, что новый опыт станет полезным для него, как писателя.

Он считает, что сейчас настало время "быть не только для ВСУ, а в ВСУ". По мнению Андрея, если украинцы хотят победить в войне с российским врагом, то служить должны все.

"Настала моя очередь – и это по-честному", – подчеркнул Любка.

Кроме того, опубликовал фото с машиной, которая стала его крайней волонтерской деятельностью. Это 415-й приобретенный автомобиль за годы волонтерской работы. Он поблагодарил команду за проделанную работу, а людям – за донаты и поддержку.

Фото: instagram.com/andriylyubka

О персоне: Андрей Любка Андрей Любка - современный украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик и волонтер. Андрей Любка родился в 1987 году в Риге (Латвия), но вырос и проживает на Закарпатье (в Ужгороде), что значительно влияет на тематику его творчества. Андрей Любка известен как автор романов ("Карбид", "Твой взгляд, Чио-Чио-сан", "Малый украинский роман"), сборников рассказов ("Киллер", "Комната для печали", "Саудаде") и поэтических книг. Его произведения переведены на многие европейские языки, а роман "Карбид" входил в шорт-лист престижной литературной премии Central European Literary Award Angelus. Андрей Любка - один из главных популяризаторов балканской литературы в Украине. Переводит с польского, сербского, хорватского и английского языков. Любка является лауреатом многочисленных премий, в том числе литературной премии имени Джозефа Конрада-Коженевского и премии Шевелева за лучшую эссеистику. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году активно занимается сбором средств и поставкой внедорожников для нужд ВСУ. К 2026 году его волонтерская деятельность стала масштабным проектом, в рамках которого на фронт были переданы сотни автомобилей.

