Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Не будет легко": известный украинский писатель мобилизуется в ВСУ

Виталий Кирсанов
21 января 2026, 13:37
112
Андрей Любка уладил все свои дела и сейчас отправляется на базовую военную подготовку.
Писатель Андрей Любка мобилизуется в ВСУ
Писатель Андрей Любка мобилизуется в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andriylyubka

Кратко:

  • Андрей Любка уже выбрал себе подразделение
  • Настало время "быть не только для ВСУ, а в ВСУ"

Писатель и волонтер Андрей Любка сообщил о решении мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Данное решение он принял в октябре 2025 года. Соответствующее заявление волонтер опубликовал на своей Instagram-странице, отметив что уладил все свои дела и сейчас отправляется на базовую военную подготовку.

По его словам, он уже выбрал себе подразделение, где планирует проходить службу, однако не сообщил его название.

видео дня

"Решение мобилизоваться я принял в октябре, выбрал себе подразделение, закончил все важные дела и финализировал рабочие проекты, а теперь отправляюсь на БОВП. Еще не знаю, как будет выглядеть моя жизнь в будущем – видимо, не будет легко, зато точно будет интересно", – предполагает мужчина.

Он выразил надежду, что новый опыт станет полезным для него, как писателя.

Он считает, что сейчас настало время "быть не только для ВСУ, а в ВСУ". По мнению Андрея, если украинцы хотят победить в войне с российским врагом, то служить должны все.

"Настала моя очередь – и это по-честному", – подчеркнул Любка.

Кроме того, опубликовал фото с машиной, которая стала его крайней волонтерской деятельностью. Это 415-й приобретенный автомобиль за годы волонтерской работы. Он поблагодарил команду за проделанную работу, а людям – за донаты и поддержку.

'Не будет легко': известный украинский писатель мобилизуется в ВСУ
Фото: instagram.com/andriylyubka

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Украинский актер театра, кино и дубляжа Назар Заднепровский ("Скажене весілля", "Слуга народа") заявил, что не был мобилизован в армию из-за болезни.

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя отреагировал на "слив" интимных видео его бывшей жены, певицы Елены Тополи. Артист признался, что получил по почте ролик с участием Елены и "другого мужчины". Тарас уже подал заявление в полицию.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Андрей Любка

Андрей Любка - современный украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик и волонтер.

Андрей Любка родился в 1987 году в Риге (Латвия), но вырос и проживает на Закарпатье (в Ужгороде), что значительно влияет на тематику его творчества.

Андрей Любка известен как автор романов ("Карбид", "Твой взгляд, Чио-Чио-сан", "Малый украинский роман"), сборников рассказов ("Киллер", "Комната для печали", "Саудаде") и поэтических книг. Его произведения переведены на многие европейские языки, а роман "Карбид" входил в шорт-лист престижной литературной премии Central European Literary Award Angelus.

Андрей Любка - один из главных популяризаторов балканской литературы в Украине. Переводит с польского, сербского, хорватского и английского языков.

Любка является лауреатом многочисленных премий, в том числе литературной премии имени Джозефа Конрада-Коженевского и премии Шевелева за лучшую эссеистику.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году активно занимается сбором средств и поставкой внедорожников для нужд ВСУ. К 2026 году его волонтерская деятельность стала масштабным проектом, в рамках которого на фронт были переданы сотни автомобилей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине шоу-бизнес ВСУ новости шоу бизнеса ТЦК и СП
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Хищение миллионов по "зеленому" тарифу: экс-чиновник ОП среди подозреваемых в схеме

Хищение миллионов по "зеленому" тарифу: экс-чиновник ОП среди подозреваемых в схеме

14:26Украина
Морозный антициклон отступает из Украины: названа дата ощутимого потепления

Морозный антициклон отступает из Украины: названа дата ощутимого потепления

13:35Синоптик
Путин хочет заключить мирное соглашение с Украиной - Уиткофф

Путин хочет заключить мирное соглашение с Украиной - Уиткофф

13:30Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Последние новости

15:08

"Нас тут бомбят": Притула позвонил Молочному после начала вторжения РФ

15:02

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФВидео

14:44

Код Вселенной в дате рождения: какие люди наделены особым даром

14:35

В Киеве во время работ умер слесарь: Кличко рассказал, что на самом деле произошло

14:33

Вышла тайно замуж и прячет детей: куда делась бывшая жена Цекало

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:26

Хищение миллионов по "зеленому" тарифу: экс-чиновник ОП среди подозреваемых в схеме

14:10

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

13:52

Колючие, но теплые: раскрыт секрет старых советских шерстяных одеял

13:37

"Не будет легко": известный украинский писатель мобилизуется в ВСУ

Реклама
13:35

Морозный антициклон отступает из Украины: названа дата ощутимого потепления

13:30

Путин хочет заключить мирное соглашение с Украиной - Уиткофф

13:27

Когда в Киеве вернутся отключения света по графику: в Минэнерго спрогнозировали

13:23

"Спросите у дочери, которая в Москве": Ольга Сумская попала в громкий скандал

12:35

"Мне страшно": Елена Тополя впервые после задержания обидчика высказалась о сливе видео

12:29

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

12:28

Киевляне бегут из столицы из-за холода и темноты: Кличко назвал цифру за январь

12:18

По 20 часов в темноте и неделями без тепла: эксперт спрогнозировал ситуацию в Киеве

11:47

Повреждена инфраструктура, горели дома: РФ била дронами по Одесчине - деталиФото

11:41

Гололед и мороз: какая погода будет сегодня в Харькове

11:27

"Забирали на операцию": Женя Кот появился с забинтованной головойВидео

Реклама
11:17

Самая сильная магнитная буря внезапно накрыла страну: когда она закончится

11:10

Наконец-то повезет: какие знаки зодиака выйдут из кризиса в 2026 году

10:57

Гороскоп на завтра 22 января: Ракам - недоразумения, Львам - прибыль

10:55

Работают по трое суток: в Киеве умерли два слесаря аварийных бригад - нардеп

10:39

"Умирает" медленно: главные сигналы, что ваш телефон скоро сломается

10:28

"Проходите комиссию": звезда "Скаженого весілля" рассказал, почему не мобилизовался в ВСУ

10:27

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

10:16

"До чего вы докатились": беглец Потап "проехался" по украинцам из-за Тины КарольВидео

10:12

Холодный антициклон над Одессой: чего ждать от погоды в ближайшие дни и когда потеплеет

09:32

Почему 22 января нельзя бездельничать и далеко уезжать: какой церковный праздник

09:24

Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: что известно о последствиях

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

08:36

В Украине ввели аварийные отключения света - где графики не действуют

08:27

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

У Путина паранойя после операции "Паутина"мнение

08:06

Ночная атака РФ на Запорожье: четверо погибших, много разрушенийФото

07:56

Гренландия отвлекает Европу от Украины: Politico узнал, что не так с форумом в Давосе

07:05

Более 10 взрывов и сильный пожар: дроны и ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру в РФВидео

06:10

Украина вступила в критический этап войны: как изменить парадигму переговоровмнение

05:50

"Забыл привезти волосы": принц Гарри показал свою облысевшую макушкуВидео

Реклама
05:24

Что нельзя делать после чистки зубов: стоматолог назвала популярную ошибку

04:51

Что делать, когда прорвало трубу: как выиграть время до приезда сантехника

04:41

Тайна Чернигова: почему название города до сих пор не могут окончательно объяснить

03:39

Чем растопить лёд во дворе: эффективные и безопасные методы

03:12

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

02:44

Огромный сапфир удивил рекордным весом: цена может взлететь до $400 млн

02:06

План "разъединения": эксперт раскрыл истинную циничную цель атак РФ

00:55

Морозы идут на спад: какая погода ожидается в Днепре в ближайшие дни

20 января, вторник
23:28

Герань "спит" и не цветет: простой домашний "энергетик" пробудит растениеВидео

23:16

Трамп сделал заявление о завершении войны и назвал главное "препятствие"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять