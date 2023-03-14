"Не беспокойтесь": Александр Эллерт рассказал про общение с Ксенией Мишиной

Комик и шоумен Александр Эллерт перебрался в Калифорнию в августе 2022, где пытается построить свою новую жизнь. Он рассказал также, есть ли в этой новой реальности место для его прошлых отношений.
Речь идет про украинскую актрису Ксению Мишину, с которой у Эллерта завязался бурный роман на романтическом реалити-шоу "Холостячка". Они были вместе меньше года, однако оставили глубокий след в жизни друг друга.
Ранее Мишина рассказывала, что в начале полномасштабной войны у нее наладилось общение с комиком, однако в подробности вдаваться не стала. Тогда актриса снова подарила надежду на воссоединение поклонникам пары.
Однако недавно Александр Эллерт окончательно поставил точку в истории с Мишиной, и подчеркнул, что уже устал от того, что его имя постоянно связывают с именем бывшей избранницы.
На своей странице в Instagram он ответил, общается ли он с Мишиной: "Не волнуйтесь, нет. P.S. Слушайте, может хватит, а?"
Ранее стало известно, что роман 59-летнего американского актера Брэда Питта с его 29-летней возлюбленной Инес де Рамон вышел на новый уровень - близкое окружение пары утверждает, что они всерьез планируют завести общего ребенка.
Также 64-летняя Мадонна подтвердила роман с 29-летним боксером и тренером ее детей Джошем Поппером - поп-икона показала страстные поцелуи с новым любовником.
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