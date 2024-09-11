Не берет трубку от Гарри: почему король Чарльз не хочет общаться с сыном

Королевский эксперт утверждает, что король Чарльз резко реагирует, когда принц Гарри звонит, чтобы обсудить продолжающуюся борьбу за обеспечение безопасности для Сассекских.
Как пишет Mirror, отношения между Гарри и остальной частью королевской семьи остаются напряженными после его и Меган Маркл решения отказаться от обязанностей действующих членов королевской семьи в 2020 году и проложить свой собственный путь в США.
По словам королевского комментатора Эмили Эндрюс, "никакой вопрос безопасности не является большим камнем преткновения" для Гарри и его семьи. На этой неделе появились сообщения о том, что принц Гарри продолжает борьбу с Министерством внутренних дел по поводу финансируемой налогоплательщиками безопасности.
Кто такой принц Гарри
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.
Несмотря на то, что первоначальная апелляция против решения не увенчалась успехом, двухдневное слушание запланировано на апрель, что ознаменует собой последнее событие в трехлетнем споре Гарри с правительством Великобритании.
Считается, что настойчивость Гарри проистекает из его желания чаще посещать Великобританию.
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Как известно, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.
А также в мае состоялся запланированный визит на родину принца Гарри, где ему пришлось встретиться с со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.
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