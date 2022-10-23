Названа причина смерти Хагрида - шотландского актера Робби Колтрейна

Миллионы фанатов поттерианы по всему миру подняли палочки вверх в память о 72-летнем артисте.
Шотландский актер Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) умер 14 октября в Ларберте, в госпитале Forth Valley Royal. Ему было 72 года.
Кроме известных ролей в фильмах Монашки в бегах, Золотой глаз (17-ый фильм бондианы) и Братья Блум, а также сериалах Черная гадюка и Метод Крекера, Колтрейн прославился ролью Рубеуса Хагрида - полувеликана-лесничего школы чародейства и волшебства Хогвартса в киносаге о Гарри Поттере.
Спустя чуть больше недели после его кончины, названа причина смерти Хагрида. Ее обнародовало издание Deadline с отсылкой на заключение судмедэксперта.
Звезда Гарри Поттера страдал от полиорганной недостаточности, вызванной сепсисом, инфекцией нижних дыхательных путей и блокадой сердца.
Лечение Колтрейна осложнялось диабетом второго типа и ожирением, которое Хагриду было диагностировано ранее.
Робби Колтрейн дорожил своей ролью Рубеуса Хагрида. Актер ценил то влияние, которое киносага о Гарри Поттера оказала на несколько поколений молодых людей по всему миру. Хагрид был одной из ключевых фигур в становлении и развитии Мальчика, который выжил. В начале января, когда проходили съемки фильма о фильмах о Гарри Поттере, Колтрейн произнес пророческие слова: "Меня не станет, а Хагрид будет жить".
Ранее сообщалось, что Дама Оливия Ньютон-Джон, австралийская певица, актриса, звезда культового фильма Бриолин и обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы, умерла в возрасте 73 лет от "проклятия Траволты".
Напомним, в начале августа умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь).
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