Назад к Меладзе: Брежнева решила вернуться в бывшему - блогер

Блогер Беспалов уверяет, что совсем скоро Брежнева сделает первый шаг на возобновление отношений с Меладзе.

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Вера Брежнева задумалась о примирение с Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa/

Скандальный украинский блогер и обозреватель шоу-бизнеса Богдан Беспалов предположил, что в недалеком будущем Вера Брежнева проявит инициативу в возобновлении отношений с бывшим супругом Константином Меладзе.

Беспалов отметил, что Вера, которая неделю назад говорила со сцены, что ее бывший - гениальный композитор, а потом назвала его ошибкой в своей жизни, заявила все это не просто так.

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"А знаете ли вы вообще на чем держался брак Веры Брежневой и Кости Меладзе? Наверное, нет. На том, что Вера - это замечательный манипулятор, она умеет настолько сделать холодный душ - горячий душ, горячий душ - холодный душ, а Константин видимо, как я понимаю, очень с легкостью реагирует на такие вещи и для него это является определенной мотивацией, не знаю, завоевать эту женщину", - рассказал блогер на своем YouTube-канале.

По словам Беспалова, Брежнева сделает все, чтобы снова возобновить свою карьеру с помощью Меладзе.

"Чисто субъективно наблюдая за этим, у меня складывается лично впечатление, что Вера планирует сейчас определенную операцию по восстановлению общения и отношений с Меладзе. Возможно, не в формате ностальгия по браку, как нам было хорошо. Скорее всего к формату брака не вернутся, но то, что Вере срочно необходимо восстановить связь с Костей - это 100%. Потому что ей нужны хиты, ей нужна музыка, а без музыки Меладзе у нее ничего не получится", - заявил Богдан Беспалов.

Кто такой Константин Меладзе? Константин Меладзе - композитор, аранжировщик, поэт-песеннник и музыкальный продюсер. Старший брат певца Валерия Меладзе. Основатель девичьей поп-группы ВИА Гра. Его песни исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Верка Сердючка и др. Меладзе был продюсером и кмпозитором киномюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Принимал участие в качестве наставника, продюсера и композитора в различных телешоу - "Фабрика звезд", "Голос країни", "Хочу V ВИА Гру", "Х фактор" и пр.

Добавим, Виктория Боня сказала, что Вера Брежнева занималась элитным эскортом, по ее словам, один из знакомых хотел воспользоваться такими услугами, но они не сошлись в цене. Горячую сплетню тут же подхватила пресса страны-оккупанта, смакуя каждую деталь этой клеветы.

А также у Веры Брежневой, которая встала на сторону Украины, отказавшись от кровавых русских рублей, забрали бизнес, который она вела в стране на болотах.

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