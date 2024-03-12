Вера Брежнева назвала брак с Константином Меладзе ошибкой

Певица отмечает, что ей понадобилось много времени, чтобы ощутить к этому этапу в своей жизни благодарность.

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Вера Брежнева рассказала, как восстановилась после развода с Константином Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa, instagram.com/meladzemusic

В начале октября 2023 года украинская певица Вера Брежнева подтвердила свой развод с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Слухи про их расставание начались незадолго до начала полномасштабной войны в Украине, но звездные супруги хранили молчание.

Брежнева не раз отмечала, что расставание с мужем было для нее тяжелым в эмоциональном плане. Про этот эпизод своей жизни, который она называет трансформирующим, она рассказала лишь после того, как окончательно его пережила - на это ушло около полутора лет.

В интервью для Динары Сатжан Вера Брежнева рассказала, что благодарна всем своим ошибкам за опыт - после одной из них она восстанавливалась полтора года, но и ее она сейчас уже отпустила, и не тащит за собой в новую жизнь, как чемодан без ручки.

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"Ситуация, после которой я полтора года приводила себя в порядок. Это полный цикл - с понимания и до выхода из этого состояния, до полноценного ощущения, что я в ресурсе. Все ждут, что я расклеюсь, и начну причитать, как раньше было хорошо. Это не мой путь. Я выбираю другой путь, я выбираю двигаться вперед. Да, это была моя ошибка, мой урок. Самое главное - это быть благодарной этому уроку", - отмечает Вера Брежнева.

Кто такой Константин Меладзе? Константин Меладзе - композитор, аранжировщик, поэт-песеннник и музыкальный продюсер. Старший брат певца Валерия Меладзе. Основатель девичьей поп-группы ВИА Гра. Его песни исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Верка Сердючка и др. Меладзе был продюсером и кмпозитором киномюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Принимал участие в качестве наставника, продюсера и композитора в различных телешоу - "Фабрика звезд", "Голос країни", "Хочу V ВИА Гру", "Х фактор" и пр.

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