Вера Брежнева лишилась бизнеса в России

Она больше не является владелицей модного бутика.

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Вера Брежнева не платила налогов агрессору/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

У украинской певицы Веры Брежневой, которая в захватнической войны России против Украины, встала на сторону своей родины, забрали бизнес, который она вела в державе на болотах.

Как написало ТСН, у Брежневой был бутик, который она открыла в 2017 году в Санкт-Петербурге с российским дизайнером Ханной Хмелевой.

Как пишут российские пропагандисты, из совместного бизнеса вышла именно стилистка. Она открыла новое ООО и оформила активы только на себя. Сообщалось, что Хмелева сделала так, потому что Брежнева уже более полутора лет не занимается продвижением бутика и вовсе не вовлечена в дела.

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Кроме того, стало известно, что Брежнева не платила налоги.

Напомним, в октябре певица Вера Брежнева сообщила про развод с музыкальным продюсером и композитором Константином Меладзе. По слухам мужчина нашел себе новую музу в лице юной Софии Тарасовой - 22-летней экс-ВиаГры, как и его вторая бывшая супруга.

Также ранее стало известно о том, что ведьма Мария Тихая сделала расклад на певицу и высказала предположение, что на примирение Брежневой и Меладзе рассчитывать не стоит, ведь сердце певицы занято новым мужчиной, который младше ее.

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