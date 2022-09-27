Наташа Королева выступила в желто-голубых цветах и вызверилась на подписчицу, которая уличила ее в этом

Тарзан, Королева / t.me/korolevastar

Украинская певица Наташа Королева, которая долгое время живет и работает в России, а также поддерживает террориста и убийцу Путина, выступила на концерте в Москве.

Как видно на видео Instagram, которым поделилась певица, поет она в синем платье, а во время песни на сцене идет номер, где размахивают желтыми флагами.

Одна из подписчиц написала: "Платье синее и жёлтые флаги, всё подобрано".

На что певица, видимо опасаясь, причисления в ряды иноагентов, по-хамски ответила: "У вас в голове не то подобрано".

Напомним, муж певицы Наташи Королёвой Сергей Глушко (Тарзан), который активно поддерживает войну в Украине, решил проявить свой талант.

В своем Telegram певица рассказала, что в перерывах между плясками для пенсионеров стриптизер рисует.

"Я безумно горжусь своим мужем, что за такое короткое время он совершил просто квантовый скачок в живописи! Сергей – настоящий талант! Сережа оказался сенсацией в этом очень непростом мире искусства, и я этому очень рада!!! Ох, умею я вдохновлять", - высказалась запроданка Королёва.

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