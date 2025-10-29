Наталья Сумская разрушила общение с Ольгой Сумской - детали конфликта

Кратко:
- Наталья Сумская снова не общается с сестрой
- Как Ольга прокомментировала ситуацию
Известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала, общается ли она со своей старшей сестрой Натальей Сумской.
В интервью для OBOZ.UA Ольга отметила, что она снова потеряла связь с Натальей.
"Я всегда открыта к общению. Всегда. Я готова обнять, протянуть руку, подарить сестринское тепло. Почему не общаемся? Не знаю... Человек просто не пишет, не звонит. Не здоровается при встрече - и так уже давно. Знаете, это больно. Эта боль углубилась, укоренилась, укрепилась в своем негативе. И, к сожалению, к этому уже немного привыкло", - поделилась Сумская.
Также она отметила, что не обижается на Наталью и считает ее самой родной.
"Наталья остается для меня самым родным человеком в мире. Это моя вторая мама. Моя крестная мама в кино, которая открыла дверь в мир кино. Именно она привела меня за руку на киностудию, где я получила роль Панночки в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Мне было всего 16 лет, режиссер утвердил. Все годами складывалось хорошо, а потом что-то разрушилось. Так уж сложилась жизнь. Иногда судьба разводит даже самых близких людей, и не всегда можно найти точную причину. Но я не держу обиды", - добавила Ольга.
Конфликт сестер Сумских
О ссоре Ольги и Натальи Сумских стало известно в 2021 году, тогда старшая сестра не пришла на празднование дня рождения их мамы. После начала полномасштабной войны в Украине сын Натальи осудил дочь Ольги Тоню, которая живет и работает в Москве. В начале же этого года младшая сестра делилась, что наладила общение с Натальей, но снова что-то произошло.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Ольга Сумская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Ольга Сумская рассказала поклонникам, что находилась в отпуске для перезагрузки. Актриса поделилась свежими фотографиями, на одном из которых она позировала в купальнике и показала свою идеальную фигуру. Кстати, Ольга уточнила, что побывала в Хмельницкой области.
А также время от времени в социальных сетях Ольга Сумская делает публикации с фотографиями "российской" дочери. Ранее она поздравила Тоню Паперную с днем рождения - ей исполнилось 35 лет. Ольга Вячеславовна также показала фото с дочерью из семейного архива - черно-белый снимок на котором она держит на руках совсем маленькую Тоню.
Вас может заинтересовать:
- "Уже и не надо": Наталья Сумская приняла окончательное решение
- Пугачева и Галкин выбрали новую страну - куда они переезжают
- "В обычном арендованном жилье": в какой стране живет София Ротару
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред