Наталья Могилевская вышла из укрытия на помощь киевлянам - развозит воду и запасы

Могилевская помогает жителям Киева водой и продуктами / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская, решила выбраться из своего укрытия в киевских Осокорках, и отправилась на помощь столичным жителям.

Так Могилевская собрала запас воды из собственной скважины и продовольственные продукты, чтобы обеспечить запасами Тероборону и тех, кто выбрал своим убежищем от российских оккупантов станцию метро Славутич.

Там, в подземке, она пообщалась с людьми и дала небольшой концерт.

На этом артистка не планирует останавливаться. Она заявила, что на днях планирует посетить станцию метро Харьковская.

"Что бы ни случилось, пой! Эти дни я была "закрыта" на Осокорках. Решила совершить вылазку в Тероборону, поискать еду, съездить в метро "Славутич". Посмотреть как там люди, поддержать дух загрустивших и привезти воды. Каждый должен делать свою работу даже в таких условиях. И точка :) Главное, что хочу отметить: Кто посмотрит наше видео на других станциях, куда я не смогу доехать – напоминаю, что у наших украинцев всегда было под рукой баян или гитару, всегда пели хором, в перерывах между перестрелками и бомбежками, создавали и писали новые потрясающие песни , а также с удовольствием пели свои народные.

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Вспомните фильм "В бой идут одни старики" Киевской киностудии А. Довженко. Сколько песен, сколько хитов! Люди! Обнимайтесь, пойте! Это как лекарство 2-3 раза в день по часу и все будет хорошо! Завтра, а может и сегодня – до встречи на Харьковской ❤️❤️❤️ Ps. Кто живет в районе метро Славутич, Осокорки и у кого нет воды – пишите. У меня скважина", - написала Могилевская.

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