Наталка Денисенко душевно показала, как провела праздники с мужем-воином

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась трогательным видео с мужем-военным Андреем Фединчиком, который служит в ВСУ.

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Андрей Денисенко, актер и воин ВСУ на день приехал к жене Наталке Денисенко в Одессу / коллаж Главред, фото Instagram

Известная украинская актриса театра и кино Наталка Денисенко поделилась трогательным видео со мужем – тоже актером, но ныне – бойцом ВСУ Андреем Фединчиком.

Она сообщила, что муж приехал к ним с сыном в Одессу – для того, чтобы провести хотя бы один день на новогодние праздники с ними вместе.

"Спасибо Одесса, за то, что я встретила этот Новый год со своей полной семьей", — написала Денисенко.

видео дня

Напомним, ранее супруга Андрея Фединчика Наталка Денисенко попала в громкий скандал из-за своей поездки с сыном на море в Турцию. Она призналась, что ей за это не стыдно, ведь ее сын уже давно просился на море и к отдыху подтолкнул муж, который воюет против оккупантов.

"Нет, потому что до войны я насобирала деньги и могу некоторое время жить. Потому что мой муж в ВСУ. Потому что я все время войны занималась волонтерством. Потому что я хочу, чтобы мой ребенок и я хоть на мгновение отдохнули и были здоровы, счастливы", – разъяснила актриса.

Позднее Денисенко рассказала о тех ужасах войны, которые пришлось пережить ее родителям в Чернигове.

"Моя мама была только после больницы. Они сидели в подвале. Были нужны антибиотики, а в аптеках уже ничего не было. Со светом были проблемы, со связью тоже, потом закончилась вода, но мои родители не хотели выезжать. Я сидела с ребенком и понимала, что ничего не могу сделать, я не могу никак им помочь. Это морально было самое сложное", - рассказала артистка. Но позднее ей все же удалось договориться об эвакуации родителей в Хмельницкий.

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