Настя Приходько похудела за две недели: как звезде это удалось

Украинской певице Анастасии Приходько удалось похудеть во время отдыха после своего тура.
В своем Instagram она опубликовала фотографию и рассказала, что похудела на 2 килограмм за две недели.
"Я похудела за две недели всего на два кг. Но факт остается фактом. Мне заметно", - сказала артистка.видео дня
Ранее Приходько говорила, что после полномасштабного нападения России на Украину она набрала примерно 10 кг, и стремилась изменить свой вес. Но ей этого не удавалось сделать из-за плотных концертных графиков.
Кто такая Анастасия Приходько
Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.
В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.
По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.
Анастасия Приходько – интересные заявления певицы:
Ранее Приходько раскритиковала психолога Наталью Холоденко. По словам артистки, ее раздражают советы Холоденко. Психолог в ответ заявила, что Приходько "никто не слушает".
Настя Приходько разнесла Фарион с Бенюком и их роль в языковом скандале: в частности, она акцентировала внимание на том, что подобные ссоры во время войны неуместны.
"Нам нужно страну удержать, ребят сохранить, а они начинают со своим языковым вопросом", - сказала Приходько.
Также Настя Приходько рассказала, как обманом попала на российское шоу. Так она ответила на слухи, которые распускают о ней в стране-агрессоре России.
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