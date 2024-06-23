Настя Приходько похудела за две недели: как звезде это удалось

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что худела последние две недели во время отдыха после своего тура, и она уже добилась некоторых результатов.

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Певица Приходько похудела за две недели на 2 кг / Коллаж: Главред, фото: Facebook Анастасия Приходько

Украинской певице Анастасии Приходько удалось похудеть во время отдыха после своего тура.

В своем Instagram она опубликовала фотографию и рассказала, что похудела на 2 килограмм за две недели.

"Я похудела за две недели всего на два кг. Но факт остается фактом. Мне заметно", - сказала артистка. видео дня

Анастасия Приходько добилась прогресса в похудении / instagram.com/prykhodko_official

Ранее Приходько говорила, что после полномасштабного нападения России на Украину она набрала примерно 10 кг, и стремилась изменить свой вес. Но ей этого не удавалось сделать из-за плотных концертных графиков.

Кто такая Анастасия Приходько Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины. В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место. По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

Анастасия Приходько – интересные заявления певицы:

Ранее Приходько раскритиковала психолога Наталью Холоденко. По словам артистки, ее раздражают советы Холоденко. Психолог в ответ заявила, что Приходько "никто не слушает".

Настя Приходько разнесла Фарион с Бенюком и их роль в языковом скандале: в частности, она акцентировала внимание на том, что подобные ссоры во время войны неуместны.

"Нам нужно страну удержать, ребят сохранить, а они начинают со своим языковым вопросом", - сказала Приходько.

Также Настя Приходько рассказала, как обманом попала на российское шоу. Так она ответила на слухи, которые распускают о ней в стране-агрессоре России.

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