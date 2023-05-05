Настя Каменских расплакалась прямо на сцене: как Потап поздравил певицу

Настя Каменских не ожидала такого сюрприза, поэтому растрогалась до слез.

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Потап растрогал Настю Каменских / Коллаж/Instagram

Украинская певица Настя Каменских неожиданно растрогалась до слез во время своего концерта.

Как написала она на своей странице в Instagram, во время концерта команда певицы остановила выступление и на сцену вышли люди с гигантским букетом цветов. Позже за ней зажегся экран, где муж артистки Потап трогательно поздравил ее с днем рождения, а также попросил весь зал спеть певице легендарную "Happy Birthday".

Настя не смогла сдержать слез и растрогалась прямо на сцене.

видео дня

"Спасибо, мой любимый медвежонок за твои поздравления, все, что ты сделал и продолжаешь делать для меня каждый день. Люблю тебя", - написала артистка на странице в социальной сети.

Видео о том, как Потап поздравил Настю с Днем рождения

Кстати, физическое отсутствие Потапа лишь доказывает тот факт, что продюсер таки находится не в Украине.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинский продюсер и рэп-исполнитель Потап, скорее всего, покинул Украину. Такое предположение сделала украинская ведущая и блогер Нателла Кирс на своем YouTube канале.

Кирс разбирает новости, касающиеся селебрити. И на этот раз обратила свое внимание на Потапа, который перестал публиковать посты в Instagram и появляться в публичном пространстве.

Ранее также парочка Потапа и Насти страстно призналась друг другу в любви.

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