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Настя Каменских показала редкое фото своей 69-летней мамы и поразила ее видом

Элина Чигис
9 июня 2025, 13:03
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Мама Насти Каменских удивила поклонников.
Настя Каменских
Настя Каменских - встреча с мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • Настя Каменских отдохнула с мамой
  • Как выглядит Лидия Каменских

Украинская известная певица Настя Каменских показала фото с мамой и как они провели время вместе.

На своей странице в соцсетях Настя опубликовала снимок, на котором показалась ее мама Лидия Каменских.

видео дня

Мама артистки позировала в джинсовом жилете за столом в ресторане. Женщины держали в руках бокалы и праздновали теплую встречу.

Мама Насти Каменских
Мама Насти Каменских / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Стоит отметить, что мама певицы отлично выглядит в свои 69 лет. К сожалению, больше никаких подробностей встречи Настя не рассказала.

Настя Каменских с Потапом
Настя Каменских с Потапом / фото: instagram.com, Настя Каменских

Напомним, Каменских после начала полномасштабной войны в Украине уехала с мужем Потапом за границу и пыталась построить там карьеру. Все же артистка вернулась в родную страну, а вот ее муж продолжает жить за границей и постоянно попадает там в скандалы.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

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Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно певица Настя Каменских призналась, что пережила очень непростой период. Также Каменских намекнула поклонникам, что в ее личной жизни произошли изменения. И внезапно Каменских заговорила об окончании отношений.

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А также ранее Настя Каменских решила показать поклонникам, как она проводит свой день и чем занимается. Каменских побывала на массаже и купила маску для волос. Затем певица отправилась в клинику, где посетила стоматолога и подолога.

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Кто такая Настя Каменских?

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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