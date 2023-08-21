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Настоящий шик вечно молод: 65-летняя Мишель Пфайффер показала себя без макияжа

Анна Подгорная
21 августа 2023, 02:05
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Над женщинами такого масштаба время не имеет власти.
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер без макияжа - как на самом деле выглядит актриса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/michellepfeifferofficial

Голливудская актриса Мишель Пфайффер, известная благодаря ролям в фильмах Лицо со шрамом, Иствикские ведьмы, Звездная пыль и Малавита, всенародную любовь и известность заработала в основном благодаря ролям роковых красоток. Поэтому не удивительно, что артистка точно знает цену натуральной красоте.

Пфайффер отдает дань уважения своему возрасту и выступает за натуральное старение. Она без проблем вошла в эру "возрастных" ролей ведь убеждена, что, несмотря на ее богатую фильмографию, что лучшие ленты у нее еще впереди.

А пока она наслаждается тем, как выглядит в том виде, в котором ее задумала матушка-природа. На своей странице в Instagram Мишель показала себя без излюбленных "спутников" голливудских знаменитостей - макияжа, ретуши и безупречной укладки.

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Новым снимком она поблагодарила подписчиков за то, что они интересуются ее жизнью. И поклонники приняли этот подарок с большой благодарностью. Они отметили в комментариях, что испытывают радость и гордость за Пфайффер, которая несет тренд на любовь к себе в любом возрасте, в массы.

Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер без макияжа - как на самом деле выглядит актриса / instagram.com/michellepfeifferofficial

Ранее светская львица и подруга Мадонны Маха Дакхил Джексон случайно засветила лицо певицы без фотошопа на ее вечеринке в честь 65-го Дня рождения.

Также инсайдер раскрыл, в чем секрет счастливых отношений Бекхэмов. Виктория тяжело работает над собой и своей семейной жизнью чтобы поддерживать амплуа одной из самых привлекательных звездных пар.

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