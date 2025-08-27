Наследник Майкла Джексона сообщил о помолвке - детали

28-летний Принс Джексон решился на серьезный шаг.

Майкл Джексон дети - Принс Джексон женится / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princejackson

Кратко:

Принс Джексон сообщил о новом этапе отношений с возлбленной

Пара вместе уже 8 лет

Принс Майкл Джексон I, первенец легендарного американского певца Майкла Джексона, впервые женится. Он идет под венец со своей девушкой Молли Ширманг, с которой встречался до помолвки 8 лет.

О счастливом событии Принс сообщил в своем блоге в Instagram. Он опубликовал ряд фото с Молли, снятых за время их отношений.

"8 лет позади, бесконечность впереди. Мы с Молли провели много времени вместе и создали невероятные воспоминания. Мы путешествовали по миру, закончили учебу и очень повзрослели вместе. Я с нетерпением жду следующей главы в нашей жизни, в которой мы будем продолжать расти и создавать прекрасные воспоминания. Я люблю тебя, детка", - написал Джексон.

Майкл Джексон дети - Принс Джексон женится / instagram.com/princejackson

Майкл Джексон дети - Принс Джексон женится / instagram.com/princejackson

Майкл Джексон дети - Принс Джексон женится / instagram.com/princejackson

Майкл Джексон дети - Принс Джексон женится / instagram.com/princejackson

О персоне: Майкл Джексон Майкл Джексон - американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель. По данным Википедии, он один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки", обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т.д.) составляет 1 миллиард копий. Майкл Джексон внёс значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.

