Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Наследник Майкла Джексона сообщил о помолвке - детали

Анна Подгорная
27 августа 2025, 23:32
17
28-летний Принс Джексон решился на серьезный шаг.
Принс Майкл Джексон I с невестой
Майкл Джексон дети - Принс Джексон женится / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princejackson

Кратко:

  • Принс Джексон сообщил о новом этапе отношений с возлбленной
  • Пара вместе уже 8 лет

Принс Майкл Джексон I, первенец легендарного американского певца Майкла Джексона, впервые женится. Он идет под венец со своей девушкой Молли Ширманг, с которой встречался до помолвки 8 лет.

О счастливом событии Принс сообщил в своем блоге в Instagram. Он опубликовал ряд фото с Молли, снятых за время их отношений.

видео дня

"8 лет позади, бесконечность впереди. Мы с Молли провели много времени вместе и создали невероятные воспоминания. Мы путешествовали по миру, закончили учебу и очень повзрослели вместе. Я с нетерпением жду следующей главы в нашей жизни, в которой мы будем продолжать расти и создавать прекрасные воспоминания. Я люблю тебя, детка", - написал Джексон.

Принс Майкл Джексон I с невестой
Майкл Джексон дети - Принс Джексон женится / instagram.com/princejackson
Принс Майкл Джексон I с невестой
Майкл Джексон дети - Принс Джексон женится / instagram.com/princejackson
Принс Майкл Джексон I с невестой
Майкл Джексон дети - Принс Джексон женится / instagram.com/princejackson
Принс Майкл Джексон I с невестой
Майкл Джексон дети - Принс Джексон женится / instagram.com/princejackson

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о сложном периоде в жизни и карьере голливудской украинки Милы Кунис. Актриса не могла себе позволить обычную еду, а ее тело превратилось в один сплошной синяк.

Также звезда "Баффи - истребительница вампиров", американская актриса Каризма Карпентер, раскрыла правду о своем возвращении в сериал. Его ремейк находится на стадии разработки и подбора актеров.

Читайте также:

О персоне: Майкл Джексон

Майкл Джексон - американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель. По данным Википедии, он один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки", обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т.д.) составляет 1 миллиард копий. Майкл Джексон внёс значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Майкл Джексон новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Никак не успокоился: Орбан придумал новый план, чтобы "насолить" Украине

Никак не успокоился: Орбан придумал новый план, чтобы "насолить" Украине

23:56Политика
Ермак отправляется в Нью-Йорк с важной миссией: президент рассказал детали визита

Ермак отправляется в Нью-Йорк с важной миссией: президент рассказал детали визита

22:22Война
Раздаются взрывы: Киев и другие крупные города под вражеской атакой

Раздаются взрывы: Киев и другие крупные города под вражеской атакой

21:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 28 августа: Козлам - тревога, Обезьянам - вызов

Китайский гороскоп на завтра 28 августа: Козлам - тревога, Обезьянам - вызов

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

Последние новости

23:56

Никак не успокоился: Орбан придумал новый план, чтобы "насолить" Украине

23:32

Наследник Майкла Джексона сообщил о помолвке - детали

22:22

Ермак отправляется в Нью-Йорк с важной миссией: президент рассказал детали визита

22:06

На Анну Тринчер напали во время концерта: "Это трэш"Видео

21:41

Как правильно держать поводок: если не знать, собака подвергается опасности

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
21:41

Раздаются взрывы: Киев и другие крупные города под вражеской атакойВидео

21:35

900 тысяч украинцев в Польше потеряют право на работу и медицину - что произошло

21:31

Гороскоп на сегодня 28 августа: Овнам - замечательная встреча, Козерогам - убытки

21:31

"Мы познакомились": Елена Мозговая рассказала правду о избраннице дочери

Реклама
21:19

До свидания, надоедливые вредители: как избавиться от муравьев раз и навсегда

21:12

Не только княгини: что скрывает жизнь единственной украинской императрицы

20:58

Как приготовить обычное куриное филе, чтобы все ахнули - отменный рецептВидео

20:57

Будут расти не по дням, а по часам: ТОП-10 шагов, как ускорить рост волос

20:56

Зеленский назначил нового посла Украины в США - кто им стал

20:41

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

20:35

Где три отличия между двумя котами: только "гений головоломок" их найдет за 27 секунд

20:14

В Украине заметили экзотическую птицу: куда прилетели пернатые невероятной красоты

19:56

Как понять, что мужчина тайно влюблен в вас: 4 неочевидных сигнала психологов

19:53

"Этого было бы достаточно": эксперт назвал количество ракет, способных изменить ход войны

19:44

На что указывает большой палец - ученые раскрыли его связь с размером мозга

Реклама
19:44

В Украину возвращается невыносимая жара: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:23

Переселенцам выплатят до двух миллионов гривен на жилье: Кабмин принял решение

19:11

Путин готовит ловушку на встречу с Зеленским - чем закончатся переговорыВидео

19:10

Пока США мечтают о завершении войны в 2025 году, Путин готовит новый удармнение

18:55

Дадут урожай уже через месяц: что можно посеять или посадить в сентябреВидео

18:37

Экс-жена футболиста Пятова похвасталась идеальным мужчиной

18:33

Почему коты так любят пить воду из крана: интересное объяснение ветеринара

18:25

Украина может победы Россию в войне - бойцы ГУР назвали единственный метод

18:15

Денег не взял: Тополя рассказал, какую услугу ему оказал Зеленский

17:52

Какие цифры номеров телефонов "притягивают" деньги и удачу: нумерологи объяснили

17:51

"Они поспорили на деньги": Бужинская рассказала правду о знакомстве с мужем

17:45

Украинцам грозит "замораживание" пенсий: кто рискует остаться без выплат

17:37

Каленюк из ЦБК называет наших воинов "московскими гнидами", а сама скрывает мужа от мобилизации, – военный

17:28

Президент Азербайджана заявил о вторжении России и оккупации страны - что произошло

17:24

Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

17:14

Прикован к постели: ведущего "В мире животных" Николая Дроздова бросили дочери

16:55

Обвал цены на 12%: стоимость одного фрукта в Украине резко уменьшилась

16:52

Выезжать за границу сможет еще одна категория граждан: КМУ принял важное решение

16:50

Первые дуновения осени принесут счастье: какие ТОП-3 знака получат подарок от судьбы

16:49

Гороскоп на сентябрь 2025: Водолеям - хорошие новости, Рыбам - испытания

Реклама
16:42

Чем отличаются два парня: отличия надо найти всего за 27 секунд

16:41

Россияне зашли в еще одну область Украины - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация

16:28

Энрике Иглесиас станет отцом в четвертый раз: кто родит ему ребенка

16:25

Посевной календарь на сентябрь 2025: что нужно сделать в саду и на огороде

16:22

Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

16:19

Одно движение и "слепые зоны" исчезнут: что стоит сделать водителям в автоВидео

15:53

Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

15:50

Семья Брюса Уиллиса приняла важное решение

15:48

Куда улетают аисты: орнитолог объяснил, как птицы преодолевают путь в Африку

15:45

Признают ли США Крым российским - политолог раскрыл, чего ждать УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять