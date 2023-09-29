Нашли мертвой в парке: в Стамбуле застрелилась звезда турецких сериалов Седа Феттахоглу

27сентября около 8 утра в одном из парков Стамбула в районе Бейоглу нашли бездыханное тело звезды турецких сериалов Седы Феттахоглу. Она была известна своими ролями в таких сериалах, как "Жена прокурора", "Пусть дети не слышат" и "Материнская магия".
По предварительным данным, как сообщает одно из турецких изданий Hurriyet, актриса скончалась от огнестрельного ранения. В издании допускают, что это был суицид, свидетелем которого оказался случайно проходящий мимо мужчина.
Правоохранители на месте происшествия обнаружили антидепрессанты в сумке актрисы и ружье, лицензия на которое оформлена под именем Феттахоглу, там же были обнаружены 7 пуль в магазине и одна пустая гильза
Примечательно, что днем ранее Седа Феттахоглу отметила свой 44-й день рождения.
Напомним, в феврале этого года после землетрясения в руинах своего же дома мертвым нашли турецкого актера "Основание: Осман" Чагдаша Чанкая.
Также мы писали о циничном поведении одной из самых известных турецких актрис Мерьем Узерли, которая несмотря на войну в Украине продолжила сотрудничать с террористической россией.
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