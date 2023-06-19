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"Наше племя стало больше": Джамала заинтриговала беременным фото

Анна Подгорная
19 июня 2023, 20:19 обновлено 19 июня, 20:19
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Певица поделилась личными кадрами периода беременности - тогда Джа ждала младшего сына.
Джамала с сыном
Джамала показала архивные фото с младшим сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская крымскотатарская певица, Народная артистка Украины Джамала известна во всем мире благодаря своему экстраординарному таланту. В то же время о личной жизни она рассказывает мало и неохотно.

Джамала замужем и воспитывает двоих сыновей. На своей странице в Instagram она поделилась черно-белым снимком, на котором предстала со своей семьей и с беременным животиком.

"Наше племя стало больше в этот день", - подписала певица фотографию, которой предшествовали личные кадры подготовки к родам. Снимки привлекли внимание поклонников, которые стали осыпать артистку поздравлениями.

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Таким образом Джамала поздравила своего сына, Селима-Гирая, с третьим Днем рождения. Певица также показала фото из роддома, выписки, и первой встречи старшего сына Эмира-Рахмана с младшим братом.

В 2017 году Джамала вышла замуж за Сеит-Бекира Сулейманова, от которого родила двоих сыновей. В начале полномасштабной войны она покинула Украину вместе с мальчиками.

Джамала с семьей
Джамала "беременным" фото поздравила младшего сына с Днем рождения / instagram.com/jamalajaaa

Ранее украинская певица Камалия раскрыла подробности ее расставания с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в отношениях 20 лет.

Также новая избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, спровоцировала слухи про свою беременность от ведущего.

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