Нарыдал: Путин вручит премию украинскому балеруну, который набил портрет террориста на груди

Полунин выклянчил таки себе признание российского диктатора. Теперь сможет показать свою наколку ему лично.

Полунин и Путин / Соцсети

Уроженец Херсона, украинец, а теперь предатель и любитель страны-террориста России, танцор Сергей Полунин таки нарыдал себе на снисходительство великого террориста всей планеты - президента РФ Владимира Путина.

Так, артист, который скулил из-за того, что его не пригласили участвовать в российской военной вакханалии на Красной площади, наконец-то получил государственную российскую (!) награду. Предатель Полунин стал лауреатом премии президента для молодых деятелей культуры 2022 года за "вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства", пишет Интерфакс.

По информации издания, вручение премий намечено на 22 марта. Советник президента по культуре Владимир Толстой говорил, что террорист Путин планирует участвовать в церемонии очно. Однако дата награждения может быть перенесена, если этого потребует график российского диктатора.

Очевидно, что путинский шут и балерун будет счастлив получить награду из рук Путина.

Напомним, ранее танцор Сергей Полунин записал видео, в котором разрыдался из-за того, что его "родина" (Россия - авт.) вставила ему "нож в спину" и отменила его выступление на празднике-вакханалии, посвященному незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей Украины.

Дрожащим голосом танцор также вспомнил инцидент в Узбекистане, с которого все якобы началось. "Я станцевал соло про русских солдат, про погибших русских солдат. Песня добрая, про то, как мы благодарны им и обязательно встретимся снова", - рассказал культурный террорист. Однако в Ташкенте не поняли любви танцора к оккупантам. Организаторы шоу в Ташкенте сделали ему выговор в грубой форме и отказались платить суточные его команде. Кстати, изначально Полунин должен был выступить под композицию Take Me To Church ирландского музыканта Hozier.

Кроме того, ранее руководство миланского театра "Арчимбольди" решило отменить выступление артиста, балеруна, предателя Украины и путинского прихвостня Сергея Полунина.

Решение отменить выступления артиста балета Сергея Полунина "социальной ответственностью", когда в условиях войны невозможно проведение запланированных спектаклей. Если перевести российскую пропагандистскую версию на нормальный язык, то концерты балеруна отменили по причине предательства, поддержки войны и убийств своих мирных сограждан.

