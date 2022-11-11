Нардеп Лещенко снова холостяк: диджейка Настя похвасталась следующим бойфрендом

Лещенко и Топольская. Фото Дмитрия Ларина, Таблоид

Бывший народный депутат Сергей Лещенко отныне снова холостяк.

Как сообщает Таблоид, член Наблюдательного совета "Укрзализниці" Лещенко и его избранница диджейка Анастасия Топольская больше не пара.

На своей странице в Instagram Топольская уже поделилась свежими фото со "свежим" бойфрендом. "Для тех, кто еще не понял. Да, мы вместе. И да, я дважды разведена", - написала Топольская в Instagram. Кстати, им оказался продюсер Стеф Мендесидис из Нидерландов.

Говорят, что женщина знакома с продюсером уже давно. Более того, у них теперь будет один агент на двоих и Топольская предлагает теперь "букать" их вместе.

Напомним,