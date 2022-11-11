Нардеп Лещенко снова холостяк: диджейка Настя похвасталась следующим бойфрендом

Пара развелась еще пол года тому назад, но о разводе Топольская сообщила только сейчас.
Бывший народный депутат Сергей Лещенко отныне снова холостяк.
Как сообщает Таблоид, член Наблюдательного совета "Укрзализниці" Лещенко и его избранница диджейка Анастасия Топольская больше не пара.
На своей странице в Instagram Топольская уже поделилась свежими фото со "свежим" бойфрендом. "Для тех, кто еще не понял. Да, мы вместе. И да, я дважды разведена", - написала Топольская в Instagram. Кстати, им оказался продюсер Стеф Мендесидис из Нидерландов.
Говорят, что женщина знакома с продюсером уже давно. Более того, у них теперь будет один агент на двоих и Топольская предлагает теперь "букать" их вместе.
Напомним,
Автор: Алена Кюпели