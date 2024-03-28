"Напела на новый замок": раскрыто сколько заработала Пугачева на новой песне

Российский промоутер Сергей Лавров заявил, что Алла Пугачева заработала $10 млн на новой песни.

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Алла Пугачева могла заработать на новом хите $10 млн / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая публично не поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей из страны-оккупанта, недавно записала новую песню.

Как сообщил для росСМИ российский промоутер Сергей Лавров, Алла Пугачева могла заработать на новом хите $10 млн. По его словам, певица продолжает петь, потому что скучает по вниманию зрителей. А также он заявил, что Примадонна представит композицию к своему 75-летию в апреле.

видео дня "Думаю, Пугачева заработала на этой песне не меньше $10 млн. Напела на новый замок! Вообще это удивительная история, поскольку раньше Алла Борисовна пела только с близкими людьми", — отметил Лавров.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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Напомним, Стас Михайлов заявлял, что уехавшие из страны-террориста РФ артисты, "на коленях все еще приползут и будут целовать ноги". После этого Пугачева ответила на слова Михайлова по поводу ее отъезда из России. Но Михайлов в ответ Пугачевой всего лишь пожелал ей здоровья.

А также Тарас Тополя высказался о певице Алле Пугачевой. По его словам, когда стало известно о зверствах оккупантов в Украине, ей стоило бы более радикально говорить о преступлениях.

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