"Нам уже два месяца": внук Аллы Пугачевой поделился сногшибательной новостью из США

Российский певец Никита Пресняков, который еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину уехал из страны-оккупанта, не перестал заниматься творчеством и создал в США новую группу "Neonicaproject", с которой уже побывал на гастролях.
На своей странице в соцсетях внук Аллы Пугачевой рассказал об успехах группы за всего два месяца: успешный концерт в Лос-Анджелесе, более 30 репетиций, а также анонсировал релиз первого кавера.
"Не так давно нашей группе исполнилось два месяца", - написал артист.
Отметим, Пресняков так и не высказал свое мнения на счет войны в Украине, но часто вместе с женой Аленой появляется в компании российских артистов, которые признаны иноагентами в РФ.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, стало известно, что Никита Пресняков приезжал в страну-террориста РФ, чтобы решить вопросы с недвижимостью. Как сообщают пропагандистские росСМИ, Никита занимается продажей дачи своей бабушки Аллы Пугачевой.
А также ранее Никита Пресняков показал, как режет лук в очках для сноуборда и казался абсолютно беззаботным на фоне всего хейта в сторону Пугачевой и Орбакайте.
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