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Накрыли кассетными бомбами: украинский актер показал, как сильно его поранили на передовой

12 августа 2022, 09:33

Актер показал свои ранения и рассказал, что произошло с ним на передовой.

Накрыли кассетными бомбами: украинский актер показал, как сильно его поранили на передовой
Мартин Филдман/Instagram

Украинского актера Мартина Филдмана (Виктор Стороженко - авт.) сильно поранили на войне, в боях под селом Зайцево Донецкой области.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. "Битва продолжалась с 7:00 и до заката, при поддержке танков и преобладающей артиллерии россияне захватили наши позиции, вечером мы уничтожили врага и вернули контроль над фронтом. В 18:00 наша команда из трех человек Я (Мавр), Расист и Вандам расчетом разбили их на захваченной позиции, все забежавшие в блиндаж россияне 200-е, после чего штурмовая бригада 30/18 выдвинулась на зачистку. В 18:45 нашу точку накрыли кассетные мины! Уже по время медицинской эвакуации мы узнали, что все зачищено. Фронт под нашим контролем!!!Моя жертва не зря!!!", - написал Виктор.

На фото у артиста травмирована половина лица и он находится на больничной койке.

Пользователи сети и подписчики артиста пожелали артисту скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее известный украинский певец и фронтмен поп-рок-группы "Антитела" Тарас Тополя (сейчас он служит парамедиком в ВСУ) рассказал историю о своем сослуживце с позывным "Батя", который спас его детей от брака с певицей Alyosha. Трогательную историю музыкант рассказал поклонникам на своей странице в соцсети Instagram.

"Батя" спасал наших детей в инфекционном. Три года тому назад. Помню, как намучились тогда с любимой, когда у детей температура 40, рвота и ничего не помогает. Через две недели отделение "Бати" поставило малышей на ноги. На войне "Батя" тоже спасает детей. И взрослых мальчиков, и маленьких, прикрывая собой их трудную, но относительно мирную жизнь в тылу. Хотя официально в роте его должность не медик, однако все знают, что "Батя" знает, как сделать так, чтобы выжить", – написал Тополя.

война России и Украины
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