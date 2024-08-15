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"Находилась в полном слабоумии": умерла звезда фильма "Дневник памяти" - первые детали

Элина Чигис
15 августа 2024, 09:57
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Джина Роулендс пять лет боролась с деменцией.
Джина Роулендс
Джина Роулендс умерла 14 августа / коллаж: Главред, фото: скрин фильма "Дневник памяти"

Звезда популярного фильма "Дневник памяти" Джина Роулендс умерла в среду, 14 августа, в возрасте 94 лет.

Джина умерла в своем доме в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния, США. Как сообщает издание TMZ, рядом с актрисой были ее родные. Точная причина смерти пока неизвестна, но сообщалось, что актриса много лет боролась с болезнью Альцгеймера.

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Впервые о диагнозе Роулендс рассказал ее сын Ник Кассаветис на 20-летие создания легендарного фильма "Дневник памяти" в июне 2024 года. Он отметил, что актриса находилась в "полном слабоумии".

Кто такая Джина Роулендс?

Джина Роулендс — американская актриса, член актёрской династии Кассаветисов. Лауреат четырёх премий "Эмми", двух премий "Золотой глобус", а также номинантка на премию "Оскар".
Роулендс была замужем за актёром и режиссёром Джоном Кассаветисом, который снял её во многих своих фильмах, таких как, например, "Глория" 1980 года, за роль в котором она была номинирована на "Оскар". Их общий сын Ник Кассаветис снял Джину Роулендс во многих фильмах, в частности, в фильме "Срывая звёзды", снятом по сценарию отца.

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