Награжденная ГУР блогерша Ксюша Манекен вышла замуж

В Сети появились первые кадры Ксюши Манекен в свадебном платье.

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Ксюша Манекен вышла замуж через 5 месяцев после помолвки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maneken007

Украинская блогерша Ксюша Манекен, которая весной 2023 года попала в скандал с наградой от ГУР, обручилась со своим бойфрендом, архитектором Андреем, в апреле 2024 года. Всего за 5 месяцев паре удалось организовать роскошную свадьбу.

О том, что она вышла замуж, Манекен сообщила в Instagram-сторис. Свадьба состоялась в Одессе 17 сентября.

Праздничную церемонию едва не сорвал дождь, однако организаторам мероприятия удалось с достоинством выйти из положения. Сама блогерша пока не много рассказывает про свадьбу, зато на странице ее подруги, фотографа Миры М., уже появились первые кадры знаменательного события.

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Так по снимками можно заметить, что на свадьбе Манекен сменила два платья: на самой церемонии бракосочетания она была в белом платье с пышным подолом и "крыльями", а для вечеринки Ксюша выбрала белое мини с удлиненными кружевным платьем-чехлом.

Ксюша Манекен вышла замуж через 5 месяцев после помолвки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/miramiller.art

Ксюша Манекен вышла замуж через 5 месяцев после помолвки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/miramiller.art

Кто такая Ксюша Манекен? Ксюша Манекен (настоящее имя - Оксана Волощук) - украинская блогерша (более 400 тыс. подписчиков в Instagram). Создательница бренда одежды ÓDA и Школы контент-искусств. Имеет награду от ГУР "За содействие военной разведке Украины" ІІ степени.

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