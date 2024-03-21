Надя Дорофеева показала, как спасала детей мужа во время обстрела Киева

Украинская певица Надя Дорофеева показала, где пряталась с семьей во время масштабной ракетной атаки по Киеву в ночь на 21 марта.
На своей странице в Instagram Надя опубликовала фото, на котором она с мужем Мишей Кацуриным и его детьми от предыдущего брака находятся в бомбоубежище.
Надя запечатлена с дочерью Кацурина Александрой на раскладушке.
"Привет из бомбоубежища", - подписала снимок Дорофеева.
А на втором фото сын ее мужа Иван тоже на раскладушке с игрушкой в обнимку.
"Маленький ответственный человек", — подписала Надя фото с Иваном
Отметим, в ночь на 21 марта российские оккупанты нанесли очередную массированную ракетную атаку по Украине. В общей сложности, российские оккупанты выпустили 31 ракету по нашей стране. Россия применила две баллистические/аэробалистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатых ракет Х-101/Х-555.
Личная жизнь Нади Дорофеевой
Надежда Владимировна Дорофеева — украинская певица, дизайнер и видеоблогер.
В марте 2022 года стало известно, что в личной жизни Дорофеевой произошли изменения — она рассталась с мужем Дантесом. Объявив о предстоящем разводе, пара отметила, что сохранила дружеские отношения.
Певица недолго была одинока. Летом 2022 года общественность узнала о новом избраннике исполнительницы — рестораторе Михаиле Кацурине.
Дантес, узнав о новом любовном увлечении бывшей жены, только порадовался за нее. А сам пообещал "присмотреться" в экс-супруге Кацурина Дарье.
Летом 2023 года Надя и Миша поженились, несмотря на многочисленные опровержения слухов о свадьбе.
Добавим, Надя Дорофеева озвучила стоимость самого дорогого подарка, который ей сделал муж - музыкант и ресторатор Михаил Кацурин.
А также Надя Дорофеева призналась, что не общается с бывшим мужем Владимиром Дантесом.
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