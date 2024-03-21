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Надя Дорофеева показала, как спасала детей мужа во время обстрела Киева

Элина Чигис
21 марта 2024, 12:11
Артистка поделилась, как ответственно поступила с семьей во время сегодняшнего обстрела Киева.
Миша Кацурин, Надя Дорофеева
Надя Дорофеева с семьей пережила атаку на Киев в бомбоубежище / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская певица Надя Дорофеева показала, где пряталась с семьей во время масштабной ракетной атаки по Киеву в ночь на 21 марта.

На своей странице в Instagram Надя опубликовала фото, на котором она с мужем Мишей Кацуриным и его детьми от предыдущего брака находятся в бомбоубежище.

Надя запечатлена с дочерью Кацурина Александрой на раскладушке.

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"Привет из бомбоубежища", - подписала снимок Дорофеева.

Надя Дорофеева с дочерью Кацурина
Надя Дорофеева с дочерью Кацурина / фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

А на втором фото сын ее мужа Иван тоже на раскладушке с игрушкой в обнимку.

"Маленький ответственный человек", — подписала Надя фото с Иваном

Сын Кацурина Иван в бомбоубежище
Сын Кацурина Иван в бомбоубежище / фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Отметим, в ночь на 21 марта российские оккупанты нанесли очередную массированную ракетную атаку по Украине. В общей сложности, российские оккупанты выпустили 31 ракету по нашей стране. Россия применила две баллистические/аэробалистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Личная жизнь Нади Дорофеевой

Надежда Владимировна Дорофеева — украинская певица, дизайнер и видеоблогер.
В марте 2022 года стало известно, что в личной жизни Дорофеевой произошли изменения — она рассталась с мужем Дантесом. Объявив о предстоящем разводе, пара отметила, что сохранила дружеские отношения.
Певица недолго была одинока. Летом 2022 года общественность узнала о новом избраннике исполнительницы — рестораторе Михаиле Кацурине.
Дантес, узнав о новом любовном увлечении бывшей жены, только порадовался за нее. А сам пообещал "присмотреться" в экс-супруге Кацурина Дарье.
Летом 2023 года Надя и Миша поженились, несмотря на многочисленные опровержения слухов о свадьбе.

Добавим, Надя Дорофеева озвучила стоимость самого дорогого подарка, который ей сделал муж - музыкант и ресторатор Михаил Кацурин.

А также Надя Дорофеева призналась, что не общается с бывшим мужем Владимиром Дантесом.

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