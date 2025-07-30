"Надо в СБУ": Богдана Бенюка хотели убить

Вы узнаете:
- Богдан Бенюк рассказал о планах РФ
- Что ему грозило
Украинский известный актер Богдан Бенюк признался, что оккупанты планировали его убить после оккупации Украины.
В интервью таблоиду Blik Бенюк уточнил, что россияне хотели в 2022 году повторить Голодомор, раскулачивание и расстрелы.
"Если бы россияне за три дня взяли Киев, и Украина сдалась бы, как они планировали... Знаю, что расстрельные списки тогда уже были готовы. И в них была и моя фамилия! Идет речь об известных украинцах, которые в первую очередь должны быть уничтожены", – сказал Богдан.
Также он добавил, что не только он был в списках тех, кого хотели расстрелять, но и многие украинцы.
"Надо в СБУ пойти и посмотреть, какие списки составили те россияне. Я даже в спектакле Театра на Подоле об этом откровенно говорю. Мол, что списочки на уничтожение были готовы", – отметил Бенюк.
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О персоне: Богдан Бенюк
Богдан Бенюк - украинский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист Украины (1996). Украинский политик, народный депутат Украины VII созыва, сообщает Википедия. Фильмография артиста насчитывает более 70 теле- и киноработ (с 1978 года).
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