Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступления

Сегодня в 18:00 началась трансляция финала Национального отбора на Евровидение-2024.
11 артистов покажут свои конкурсные номера и будут бороться за право представить Украину на Евровидении 2024 в Швеции.
Ведущие нацотбора на Евровидении Тимур Мирошниченко, певица Юлия Санина и комик Василий Байдак.
Смотреть онлайн трансляцию нацотбора на Евровидение 2024
Нацотбор на Евровидение можно посмотреть также на:
- на телеканале Суспільне Культура;
- сайте Суспільне Культура;
- на Facebook-страницах Суспільного и "Евровидения Украина";
- на сайте Евровидения в Украине;
- в приложении "Дія", выбрав "Дія. ТВ" и канал Суспільне Культура HD.
В каком порядке выступают артисты в нацотборе на Евровидение 2024
1. Yaktak – Lalala
2. Ingret – Keeper
3. Nazva – Slavic English
4. Anka – "Палала"
5. Drevo – Endless chain
6. alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
7. Melovin – Dreamer
8. Skylerr – Time is running out
9. Ziferblat – Place I Call Home
10. Yagody – Tsunamia
11. Nahaba – Glasss
Где и когда голосовать в нацотборе на Евровидении 2024
Украинцы смогут выбрать победителя нацотбора на Евровидении 2024 в онлайн-режиме и проголосовать в "Дії".
Голосование откроют сразу после выступления всех участников.
Также победителя будут выбирать Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец.
Кто будет выступать в финале нацотбора на Евровидении 2024
Организаторы нацотбора пригласили:
- Руслану,
- TVORCHI,
- Kalush Orchestra,
- Jamala,
- VERKA SERDUCHKA,
- Тину Король,
- Анастасию Димид и Светлану Тарабарову,
- Дмитрия Шурова со всеми финалистами Нацотбора-2024.
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