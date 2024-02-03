УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступления

Мария Тупик
3 февраля 2024, 17:55
Кто будет представлять Украину на Евровидении узнаем сегодня.
Евровидение 2024 нацотбор смотреть онлайн
Евровидение 2024 нацотбор смотреть онлайн / скриншот Суспильне

Сегодня в 18:00 началась трансляция финала Национального отбора на Евровидение-2024.

11 артистов покажут свои конкурсные номера и будут бороться за право представить Украину на Евровидении 2024 в Швеции.

Ведущие нацотбора на Евровидении Тимур Мирошниченко, певица Юлия Санина и комик Василий Байдак.

Смотреть онлайн трансляцию нацотбора на Евровидение 2024

Нацотбор на Евровидение можно посмотреть также на:

  • на телеканале Суспільне Культура;
  • сайте Суспільне Культура;
  • на Facebook-страницах Суспільного и "Евровидения Украина";
  • на сайте Евровидения в Украине;
  • в приложении "Дія", выбрав "Дія. ТВ" и канал Суспільне Культура HD.

В каком порядке выступают артисты в нацотборе на Евровидение 2024

Евровидение 2024 нацотбор
Евровидение 2024 нацотбор / скриншот

1. Yaktak – Lalala

2. Ingret – Keeper

3. Nazva – Slavic English

4. Anka – "Палала"

5. Drevo – Endless chain

6. alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

7. Melovin – Dreamer

8. Skylerr – Time is running out

9. Ziferblat – Place I Call Home

10. Yagody – Tsunamia

11. Nahaba – Glasss

Где и когда голосовать в нацотборе на Евровидении 2024

Украинцы смогут выбрать победителя нацотбора на Евровидении 2024 в онлайн-режиме и проголосовать в "Дії".

Голосование откроют сразу после выступления всех участников.

Также победителя будут выбирать Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец.

Жюри Евровидения 2024
Жюри Евровидения 2024 / скриншот

Кто будет выступать в финале нацотбора на Евровидении 2024

Организаторы нацотбора пригласили:

  • Руслану,
  • TVORCHI,
  • Kalush Orchestra,
  • Jamala,
  • VERKA SERDUCHKA,
  • Тину Король,
  • Анастасию Димид и Светлану Тарабарову,
  • Дмитрия Шурова со всеми финалистами Нацотбора-2024.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евровидение Нацотбор Евровидения 2024
Реклама

Главное за день

Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

18:26 Украина
Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступления

Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступления

17:55 Stars
Ситуация в Авдеевке резко изменилась: эксперт рассказал о планах россиян

Ситуация в Авдеевке резко изменилась: эксперт рассказал о планах россиян

17:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:59

Сергей Стерненко. Российская ПВО успешно отработала по НПЗ в Волгограде Видеоблоги

18:50

Нацотбор Евровидения 2024: Данилко впервые публично заговорил на украинскомВидео

18:38

В России ИИ получит 25 лет за "измену родине"мнение

18:26

Многие не знают: для чего опытные хозяйки связывают зубные щеткиВидео

18:26

Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

Гороскоп на февраль-2024: Стрельца ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателейГороскоп на февраль-2024: Стрельца ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателей
18:09

Без "рабовладельческих" норм: в ВР подали альтернативный законопроект о мобилизации

17:55

Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступленияВидео

17:33

Ситуация в Авдеевке резко изменилась: эксперт рассказал о планах россиян

17:24

Массированный прорыв обороны пехотой: эксперт о сценарии нового штурма Киева

Реклама
17:07

Сколько часов держит тепло термопот: ответ вас приятно удивит

16:58

"Техасу импонирует Трамп": эксперт раскрыл катастрофические последствия протестов для Украины

16:33

Финал Евровидения 2024: букмекеры резко изменили ставки на победителя от УкраиныВидео

16:10

Лунный календарь на 4 февраля: для каких начинаний благоприятен день

16:06

Командный пункт взорвали вместе с оккупантами: детали удара по аэродрому Бельбек

15:57

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ найдут змею

15:21

Наносил удары по Украине: в России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95Фото

15:07

Пригласили к военным НАТО: Ефросинина похвасталась достижениями мужа на войне

14:59

"Ракеты у нас будут": в Раде анонсировали передачу Украине дальнобойных TaurusВидео

14:58

Россияне нацелились на стратегический город: в ВСУ рассказали о боях на востоке

14:45

"Путин будет ликвидирован": историк рассказал о планах российской элиты

Реклама
14:36

Церковный праздник 4 февраля: не рассказывайте о своих снах

14:24

Дуда оправдался за свое неудачное заявление о "невозвращении" Крыма Украине

14:15

Огромные потери: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

13:40

Российская армия мощно наступает: в ВСУ сделали важное заявление

13:36

Джамала ждет третьего ребенка

13:29

"Это особое место": Дуда засомневался в деоккупации КрымаВидео

13:25

Ситуация на Купянском направлении: Сырский сообщил о важном решении

13:21

Не все коту масленица: рецензия на фильм "Аргайл"Видео

12:59

Завод Лукойла в Волгограде атаковали беспилотники СБУ - СМИ

12:46

Удары по кораблям РФ: Украина уничтожила пятую часть Черноморского флота - СМИ

12:23

США атаковали объекты в Ираке и Сирии: Байден раскрыл детали

12:17

Финал Нацотбора на Евровидение 2024 будет доступен на Киевстар ТВ

12:10

Считались самыми мощными: Канада может передать Украине десятки тысяч ракет – CBC News

12:06

Ситуация сложная: экс-командир "Айдара" назвал причины вывода войск из Авдеевки

12:04

"Россия готовит большое наступление": Жданов рассказал об опасных этапах войны

12:04

Скандинавский трюк с одеялом, посде которого сон станет как у младенца

11:52

HBО разорвала контракт с актером, который поддержал российских оккупантов

11:34

"Свежий аромат": эксперт раскрыл, какое растение поглощает все неприятные запахи

11:18

В РФ вдова оккупанта написала донос на 67-летнего врача-терапевта за "поддержку Украины"Видео

11:10

Китайский гороскоп на 4 февраля: Кролик - отдохните, Змея - следите за кошельком

Реклама
10:56

Умер голливудский актер, сыгравший в "Рокки"

10:54

Только гений найдет ключ в лесу за 7 секунд: необычайная оптическая иллюзия

10:28

В Кремле изменили риторику о "достижениях" РФ в войне: в ISW раскрыли детали

10:00

В WP рассказали, почему Зеленский медлит с отставкой Залужного

09:58

Если пюре надоело: новый рецепт картофеля по-украински к столу

09:52

Хватит уже про "советскую армию", я вас умоляюмнение

09:14

ВСУ трудно держать оборону из-за недостатка оружия: в ISW рассказали о наступлении РФ

09:05

В Кривом Роге - аварийные отключение света, возможны перебои со связью из-за атаки дронов

08:35

"Брати участь" или "приймати участь": языковед объяснил, какое выражение правильноеВидео

08:33

В РФ горел один из крупнейших НПЗ в стране: росСМИ пишут об атаке дроновВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять