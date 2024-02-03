Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступления

Кто будет представлять Украину на Евровидении узнаем сегодня.

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Евровидение 2024 нацотбор смотреть онлайн / скриншот Суспильне

Сегодня в 18:00 началась трансляция финала Национального отбора на Евровидение-2024.

11 артистов покажут свои конкурсные номера и будут бороться за право представить Украину на Евровидении 2024 в Швеции.

Ведущие нацотбора на Евровидении Тимур Мирошниченко, певица Юлия Санина и комик Василий Байдак.

Смотреть онлайн трансляцию нацотбора на Евровидение 2024

Нацотбор на Евровидение можно посмотреть также на:

на телеканале Суспільне Культура;

сайте Суспільне Культура;

на Facebook-страницах Суспільного и "Евровидения Украина";

на сайте Евровидения в Украине;

в приложении "Дія", выбрав "Дія. ТВ" и канал Суспільне Культура HD.

В каком порядке выступают артисты в нацотборе на Евровидение 2024

Евровидение 2024 нацотбор / скриншот

1. Yaktak – Lalala

2. Ingret – Keeper

3. Nazva – Slavic English

4. Anka – "Палала"

5. Drevo – Endless chain

6. alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

7. Melovin – Dreamer

8. Skylerr – Time is running out

9. Ziferblat – Place I Call Home

10. Yagody – Tsunamia

11. Nahaba – Glasss

Где и когда голосовать в нацотборе на Евровидении 2024

Украинцы смогут выбрать победителя нацотбора на Евровидении 2024 в онлайн-режиме и проголосовать в "Дії".

Голосование откроют сразу после выступления всех участников.

Также победителя будут выбирать Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец.

Жюри Евровидения 2024 / скриншот

Кто будет выступать в финале нацотбора на Евровидении 2024

Организаторы нацотбора пригласили:

Руслану,

TVORCHI,

Kalush Orchestra,

Jamala,

VERKA SERDUCHKA,

Тину Король,

Анастасию Димид и Светлану Тарабарову,

Дмитрия Шурова со всеми финалистами Нацотбора-2024.

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