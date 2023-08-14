"Начинает парализовать": жене Мирошниченко в тяжелом состоянии вызвали скорую

Инна Мирошниченко по счастливой случайности оказалась в компании врача.

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Инна Мирошниченко рассказала, как ей стало плохо после свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко, юрист Инна Мирошниченко поделилась жуткими подробностями страшной ночи, которую ей пришлось пережить за городом. На своей странице в Instagram она рассказала про последствия свадьбы, куда ее пригласили с семьей.

По словам Инны, они с детьми прекрасно отдохнули, алкоголь не пили и спать легли рано. Среди ночи ей резко стало плохо.

"Мы пошли спать в 22:00, потому что трое детей. В течение праздника мы не пили, потому что трое детей. Ели, как все. В 22:30 мне становится резко очень плохо. Начинает все болеть. Холодно. Тело обжигает холодом (это не озноб). Я пытаюсь встать и дойти до ванной, согреться. Дохожу. В ванной меня начинает парализовать. Я вижу, как конечности белеют и скручиваются... Доходит до живота..." - рассказывает Мирошниченко.

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К счастью, Тимур проснулся вовремя чтобы увидеть жену в ужасном состоянии на полу. Он перенес ее в кровать и вызвал скорую. После этого у нее началась рвота. К сожалению, врачи, которые добирались к ним полтора часа, помочь Инне не смогли - медики при себе не имели ни лекарств, ни специального медицинского обородования.

Они предложили ей госпитализацию, но женщина отказалась. "Предложили отвезти меня в больницу (еще 90 мин, там ждать до 7 утра, пока начнется рабочий день, потому что никого нет). На часах - час ночи. От такой помощи я отказалась", - отмечает Инна.

Помощь ей оказала врач, которая была среди гостей. Она вколола Мирошниченко какие-то препараты, и та смогла уснуть. Что именно с ней случилось ночью, что повлекло такие последствия, Инна не знает.

Инна Мирошниченко рассказала, как ей стало плохо после свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

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