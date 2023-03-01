Певица попала в немилость даже на Тайване из-за своей пророссийской позиции.

Анна Нетребко / Instagram

На Тайване отменили концерт российской оперной дивы Анны Нетребко, которая поддерживает террориста и убийцу, президента России Путина.

Как сообщает Radio Taiwan International, выступление на Тайване должно было состояться 5 марта в Национальном концертном зале в Тайбэе. Новость о концерте вызвала возмущение общественности, выступающей против агрессии России в Украине, после того как активисты обратили внимание на то, что Анна Нетребко поддерживала президента РФ.

Министерство культуры сообщило Центральному агентству новостей, что связалось с принимающей организацией и попросило с пониманием отнестись к мнению тайваньского и международного сообщества. "В отношении Тайваня к войне нет места двусмысленности", - заявил Минкульт.

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Национальный симфонический оркестр объявил об отмене концерта.

Напомним, ранее Метрополитен опера вынуждена была "расстаться" с оперной певицей Анной Нетребко из-за ее поддержки Путина и его военной агрессии в Украине. Ее место займет украинское сопрано Людмила Монастырская.

По информации издания, звонок от Питера Гелба, генерального менеджера Метрополитен оперы, застал Монастырскую в Польше, за покупкой концертных нарядов. Он хотел, чтобы харизматичная певица заменила Нетребко в возрождении оперы "Турандот" Пуччини, премьера которого состоится в субботу.

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