"На самом деле там еще полная з...": Наталья Валевская откровенно рассказала о разводе

Наталья Валевская рассказала о разводе с Владимиром Пригладем / instagram.com/valevska_official

Украинская певица Наталья Валевская в начале июня шокировала поклонников новостью: после 20 лет отношений, 18 из которых - в официальном браке, она объявила о разводе со своим мужем, Владимиром Пригладем.

В интервью для Rostyslove Production артистка рассказала, как они с супругом пришли к разрыву, и как она переживает эту боль.

Так Валевская призналась, что последней точкой в ее отношениях с Пригладем стал некий инцидент, который повле за собой серьезный разговор. "Я была инициатором фразы "Пожалуйста, возьми на себя ответственность и прими решение, что мы делаем". Потому что для меня ясность и конкретика важны в любых взаимоотношениях, не только с мужчиной, с которым мы прожили 20 лет. Один из партнеров, не буду говорить кто, очень долго пытался спасти брак, но так не работает система", - говорит артистка. Причину разрыва она называть отказалась. Это было обоюдное решение супругов - не выносить сор из избы в знак благодарности и уважения к бывшему партнеру.

Певица все еще не справилась с болью из-за разрыва. Она посещает психологов, много времени проводит с друзьями, и несколько раз даже напивалась в женском кругу. Однако в глубине души рана еще слишком свежа. "Я не чувствовала тело, оно у меня было парализовано. Мое сердце было разорвано на мелкие кусочки. И если вы сейчас видите, в моих соцсетях все очень красиво: там сфотографировалась, там ножку поставила так, сегодня пошла на танцы латиноамериканские, то внутри все, что со мной происходит, я не проговариваю. А на самом деле там еще полная з... до сих пор. Я не пришла в себя. И мне было очень тяжело, ужасно тяжело", - говорит Валевская.

Впрочем, она призналась, что с мужем или без, она все же планирует стать мамой: "Мы планировали делать ЭКО с экс-мужем, но как-то так сложилось, что, к сожалению, пока этот вопрос открыт. Но и мое сердце открыто, и я планирую все равно стать мамой. И я не собираюсь останавливаться на достигнутом".

Ранее украинские СМИ застукали "холостяка" Мишу Заливако за нежностями с победительницей 11 сезона Анной Богдан. Пара, которая недавно объявила о расставания, миловалась прямо на улице.

Также шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою молодую возлюбленную, личность которой так и хранит в секрете. Образ избранницы шоумена поклонники собирают по кусочкам.

Другие новости: