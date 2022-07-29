На руке у Путина увидели "Ракету" за 25 тысяч долларов

Путин начал носить часы отечественного производителя/ скриншот

Российский диктатор и террорист, убивающий мирных украинских женщин и детей Путин, носит на своей руке часы, изготовленные на заказ, стоимостью 25 тысяч долларов.

Известно, что произвела дорогой аксессуар "Императорская Петергофская фабрика", которая сейчас принадлежит часовому заводу "Ракета".

Как сообщил "Обозреватель", таким образом путин заменил свои привычные швейцарские часы Blancpain. Между тем, российский бренд позволяет заказчику выбрать вид камня, цвет золота и ремешка, а по желанию нанести инициалы или даже герб.

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Кроме того, таким образом глава страны-агрессора "личным примером демонстрирует приверженность программе импортозамещения". Журналисты отметили, что новые часы диктатора выделяются выпуклым сапфировым стеклом, тонким, практически отсутствующим безелем, формой ушек и круглой пряжкой ремешка.

Напомним, ранее российский певец Филипп Киркоров, который все-таки решил выступить за войну в Украине, похвастался совместным фото с Ани Лорак.

После того как Киркоров проведал раненых оккупантов в госпитале, он решил навестить свое "место силы" в Крыму, на котором он уже бывал с Лорак в 2010 году.