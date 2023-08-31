На Пугачеву в России завели дело

Россияне, которые поддерживают войну в Украине все никак не могут успокоится из-за того, что их главная певица Алла Пугачева не разделила их террористических взглядов.
Они приписывают ей разнообразные гадости и пытаются уличить то в долгах, то в изменах, то в пластических операциях.
На этот раз, поводом для полоскания имени певицы в СМИ стало то, что на нее якобы завели дело. Как сообщает пропагандистское издание Стархит, артистка обвиняется в неуплате 15,5 тысяч рублей (161 доллар США) московским газовикам. Соответствующий иск уже подан, в скором времени его рассмотрит суд.
Отметим, что сама Пугачева не комментирует подобные дела. Она выехала в Израиль и возвращаться в российское болото точно не собирается.
Ранее сообщалось, что Пугачева лишилась последнего бизнеса в РФ. Он был связан с изготовлением обуви. С сайта производителя вдруг исчезла почти вся продукция, которая выпускалась от имени Пугачевой.
Также "Усатый нянь" Сергей Проханов рассказал правду про здоровье Аллы Пугачевой. Вместе артисты лежали в больнице, когда певица проходила сложную операцию на сердце.
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