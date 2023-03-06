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"На нас охотились": "рот Путина" Соловьёв попал под обстрел в районе Угледара

6 марта 2023, 05:15
Соловьёв заявил, что он попал под обстрел, потому что якобы произошла "утечка" информации.
Угледар, Соловёв
Соловёв попал под обстрел под Угледаром / Коллаж фото Telegram, скриншот из видео

Главный российский пропагандист Владимир Соловьёв во время эфира на росТВ пожаловался на то, что он якобы попал под обстрел, когда был в районе Угледара Донецкой области. "Рту Путина" даже показалось, что украинские военные на него "открыли охоту". Видео уже разлетелось в Сети.

Российский пропагандист утверждает, что вместе с ним были оккупанты из 155-й бригады морской пехоты РФ.

"Произошла утечка информации, что я должен быть именно в этом подразделении и за нами начали охотиться. Во время нашей беседы с морпехами начались прилеты. Они корректировались с квадракоптеров. Прилетов было немало ... Не 200-х, не 300-х, не 500-х не было", - сказал Соловьёв.

видео дня

Сам он проговорился, что это уже не первая "утечка" информации в РФ и этим займется российская контрразведка. Также он попытался обвинить украинских военных в том, что они якобы намеренно пытались уничтожить съемочную группу Соловьёва.

"Произошла утечка. Я думаю, что военная контрразведка разберется. Это не первый раз, когда разбираются. Есть вражеские шпионы. Они знали, где мы будем, поэтому целенаправленно работали по съемочной группе, что еще раз доказывает "террористический" характер "укрнацистского" режима. Это еще раз доказывает, что они боятся "честного слова", - сказал пропагандист.

Позже появилось видео, на котором и видно сам "обстрел", под который попал Соловьёв.

Соловьёв
Соловёв попал под обстрел под Угледаром / скриншот из видео

Напомним, пропагандист Владимир Соловьев и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) устроили публичную свару из-за войны в Украине. Причиной стало то, что Соловьев заявил, что Гиркин поехал воевать в Украину, но "об*****ся" и вернулся. При этом "Стрелков" ответил в Telegram Соловьеву не менее "вежливо". В ответ на "наезд" Гиркин обвинил Соловьева во лжи и пригласил его на публичные дебаты.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон, который часто на своей странице в Instagram публикует фрагменты из жизни соседнего террористического государства Россия, поделился новым постом.

На своей странице в Instagram он выложил видео-фрагмент главного пропагандистского шоу России - "Вечер с Владимиром Соловьевым", где в главной роли выступает кремлевская шавка и разжигатель войны, ведущий Соловьев. На этот раз, прихвостень Путина не был столь пылким в своих речах, а также выглядел похудевшим и осунувшимся. Обратите внимание: на Соловьеве лица нет, похудел в два раза. Что с ним, как думаете?" - спрашивает Дмитрий Гордон.

Другие новости:

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