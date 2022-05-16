На Måneskin наехали за поддержку Kalush Orchestra на Евровдении-2022

Прошлогодние победители и всеобщие любимцы столкнулись с хейтом в Сети.
Победители Евровидения-2021, группа Måneskin из Италии искренне поприветствовали Kalush Orchestra, которые одержали в конкурсе победу в этом году.
Так на официальной странице итальянцев в Twitter появилось теплое поздравление от группы: "ДА Украина! Kalush Orchestra ❤️ Это значит даже больше, чем просто заслуженная победа. В темные времена музыка всегда способна принести свет и сблизить всех. Спасибо".
Måneskin и ранее поддерживали украинцев - принимали участие в сборе гуманитарной помощи, а также посвятили войне в Украине музыкальный клип.
Меж тем, поздравление от итальянцев некоторые восприняли, не как добрый жест передачи победы от одного конкурсанта другому. Воспаленные умы разглядели в этом пропаганду, и упрекнули Måneskin в популяризации перекоса Евровидения от песенного конкурса политическому.
В комментариях к посту итальянской группы разгорелась нешуточная дискуссия: "Я разочаровываюсь в вас, ребята. Как вы можете поддерживать политическую победу?", "Они победили из-за войны. Пусть они меня простят, но они не заслужили победу, конкурс "Евровидение" – нечестный", "Евровидение должно быть конкурсом песни, не политики"
Меж тем поклонники Евровидения и группы Måneskin заверили артистов, что получили наслаждение от выступления всех конкурсантов, а победа Украины кажется им совершенно заслуженной. Также они поблагодарили итальянцев за поддержку:
"Да, они заслужили победу!"
"Абсолютно заслуженная победа! Много слез радости пролила за этих ребят".
"Спасибо за вашу любовь и поддержку для моей страны. Вы - навсегда победители в моем сердце!"
"Спасибо за поддержку! Она так много значит для нас, украинцев. Любим вас!"
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Ранее мама лидера группы Kalush Orchestra рассказала, что вызывает у нее большую гордость, чем победа на Евровидении-2022.
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