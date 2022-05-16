УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

На Måneskin наехали за поддержку Kalush Orchestra на Евровдении-2022

16 мая 2022, 19:13

Прошлогодние победители и всеобщие любимцы столкнулись с хейтом в Сети.

Måneskin поздравила Kalush Orchestra с победой на Евровидении-2022 / instagram.com/maneskinofficial

Победители Евровидения-2021, группа Måneskin из Италии искренне поприветствовали Kalush Orchestra, которые одержали в конкурсе победу в этом году.

Так на официальной странице итальянцев в Twitter появилось теплое поздравление от группы: "ДА Украина! Kalush Orchestra ❤️ Это значит даже больше, чем просто заслуженная победа. В темные времена музыка всегда способна принести свет и сблизить всех. Спасибо".

Måneskin и ранее поддерживали украинцев - принимали участие в сборе гуманитарной помощи, а также посвятили войне в Украине музыкальный клип.

Меж тем, поздравление от итальянцев некоторые восприняли, не как добрый жест передачи победы от одного конкурсанта другому. Воспаленные умы разглядели в этом пропаганду, и упрекнули Måneskin в популяризации перекоса Евровидения от песенного конкурса политическому.

В комментариях к посту итальянской группы разгорелась нешуточная дискуссия: "Я разочаровываюсь в вас, ребята. Как вы можете поддерживать политическую победу?", "Они победили из-за войны. Пусть они меня простят, но они не заслужили победу, конкурс "Евровидение" – нечестный", "Евровидение должно быть конкурсом песни, не политики"

Måneskin поздравила Kalush Orchestra с победой на Евровидении-2022 / twitter.com/thisismaneskin

Меж тем поклонники Евровидения и группы Måneskin заверили артистов, что получили наслаждение от выступления всех конкурсантов, а победа Украины кажется им совершенно заслуженной. Также они поблагодарили итальянцев за поддержку:

"Да, они заслужили победу!"

"Абсолютно заслуженная победа! Много слез радости пролила за этих ребят".

"Спасибо за вашу любовь и поддержку для моей страны. Вы - навсегда победители в моем сердце!"

"Спасибо за поддержку! Она так много значит для нас, украинцев. Любим вас!"

Читайте также"Евровидение-2023 будет в Украине 100%": министр культуры Ткаченко о подготовке к конкурсу

Ранее мама лидера группы Kalush Orchestra рассказала, что вызывает у нее большую гордость, чем победа на Евровидении-2022.

Другие новости:

viber
шоу-бизнес Евровидение новости шоу бизнеса Maneskin Евровидение-2022 Kalush Orchestra
Реклама
Популярное
Солидный доход и карьерные перспективы: 4 знака поменяют работу до конца маяСолидный доход и карьерные перспективы: 4 знака поменяют работу до конца мая Это убьет урожай: что категорически нельзя садить рядом с помидорамиЭто убьет урожай: что категорически нельзя садить рядом с помидорами "Дальше "Оскар" Зеленскому?": Канделаки негодует из-за победы Украины на Евровидении-2022"Дальше "Оскар" Зеленскому?": Канделаки негодует из-за победы Украины на Евровидении-2022 Евровидение-2022: любимчик европейцев Данилко озвучил два сценария для Kalush OrchestraЕвровидение-2022: любимчик европейцев Данилко озвучил два сценария для Kalush Orchestra Лунный посевной календарь на июнь 2022: лучшие дни для садово-огородных работЛунный посевной календарь на июнь 2022: лучшие дни для садово-огородных работ
Поддержите Главред

Последние новости

19:45

Уехал, но обещал вернуться: нардеп Шуфрич покинул Украину

19:33

Путинский режим уже сдох, или Зачем в Кремле заговорили о капитуляциимнение

19:32

Немецкое оружие будет бить рашистов: в ФРГ рассказали о САУ и "зенитных танках" для ВСУВидео

19:28

Толпа поклонников и громкие овации: победители Евровидения Kalush Orchestra вернулись в УкраинуВидео

19:28

Ни слова о поддержке войны России против Украины и сотрудничество с НАТО: в ОДКБ выпустили заявлениеВидео

Реклама
19:21

Рашисты беспрерывно обстреливают Северодонецк: повреждены дома, больница, много жертв

19:13

На Måneskin наехали за поддержку Kalush Orchestra на Евровдении-2022

19:11

Жена известного футболиста случайно сняла на видео его трагическую смертьВидео

18:30

"Очень серьезно": Грозев рассказал о тайном письме ФСБ по поводу болезни ПутинаВидео

18:29

Союзники Путина из ОДКБ отказались воевать с Россией против Украины

18:23

"Идет самый жестокий период войны": астролог назвал даты ожесточенных боев за территории УкраиныВидео

18:06

Российские оккупанты намеренно топят собственные танки, убегая от ВСУВидео

18:03

Четыре фактора того, что Украина одолеет Россию в войнемнение

17:59

"Я очень много плачу": Настя Каменских призналась о заболеванииВидео

17:55

ВСУ вышли на госграницу на Харьковщине: появилось яркое приветствие ЗеленскогоВидео

17:46

"Какой влюбленный взгляд!": лидер Kalush Orchestra и его девушка попали на первые полосы иноСМИВидео

17:28

"Это украинская земля": Братчук намекнул на зачистку Змеиного от рашистовВидео

17:27

Певица Руслана хочет бросить петь и идти воевать

17:21

"Сохранить лицо РФ" даже территориями Украины: у Зеленского резко ответили на публикацию в PoliticoВидео

16:59

Скандал с оценками на Евровидении 2022: Румыния не отдавала Украине 12 баллов и закатила истерикуВидео

Реклама
16:55

Политолог пояснил, что является последней надеждой Путина по поводу УкраиныВидео

16:54

Кубраков обсудил с Поверенной по делам США закрытие "всех лазеек" для россии

16:54

ВСУ "перемололи" под тысячу оккупантов вместе с техникой: детали мощного удара на ЛуганщинеВидео

16:31

"Евровидение-2023 будет в Украине 100%": министр культуры Ткаченко о подготовке к конкурсуВидео

16:25

"Украинцы ее не простят": Приходько высказалась по поводу Лободы

16:20

"Им ампутируют конечности по живому": мать бойца из "Азовстали" рассказала о болезненных реалиях

16:20

В ПриватБанке сообщили о масштабном сбое в работе Приват24

16:16

Если война затянется еще на 3-4 месяца, то придется повышать налоги - министр финансов УкраиныВидео

16:10

Приметы на 17 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:10

Победа Украины над Россией беспокоит Запад: триумф Киева грозит риском ядерной эскалации – PoliticoВидео

15:58

Бойцы ВСУ начали обучение на дальнобойных словацких САУ Zuzana 2Видео

15:30

"Давайте отбросим политику": Федишин поставила точку в скандале с голосованием на Евровидении

15:30

Зеркаль рассказала, почему европейцы притормаживают эмбарго на российскую нефть

15:27

Почему смерть Путина пока не выгодна Украинемнение

15:23

Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своем серьезном заболевании

15:22

Оккупанты готовят окружение: в МВД назвали новое направление главного удара РФВидео

15:12

Заворотнюк готовится к прибавлению в семье

15:04

"Меня выгнали из ОП": Арестович выставил провокационное видеоВидео

14:59

Рашистов заманили в ловушку: детали зачистки ВСУ плацдарма на Северском ДонцеВидео

14:25

Женщины, дети, люди с инвалидностью: в ОРДЛО подписали дикий приказ о мобилизации

Реклама
14:20

Вступление Украины в НАТО: у Путина предупредили о территориальном спореВидео

14:17

"Причастен к расхищению миллионов": Харчишин вывел на чистую воду продюсера Лисицу

14:09

Увеличение дохода или большая прибыль: трем знакам улыбнется невероятная денежная удача в ближайшее время

13:57

"Командир и пол батальона 200-е": перепуганный оккупант рассказал о потерях и собирается бежать в РФВидео

13:55

Новая стоимость на АЗС: цена на бензин увеличена, на дизель - сниженаВидео

13:30

Рашистов уничтожили вместе с техникой: на Запорожье ВСУ "покрошили" десятки оккупантовВидео

13:18

Последствия войны для России: как окружение кремлевского фюрера сожрет его и себямнение

13:15

Уничтожено 485 оккупантов и более 80 единиц техники: армия РФ облажалась, форсируя Северский Донец - ISWВидео

13:14

Оккупанты ударили по Одещине ракетами из стратегической авиации: 4 пострадавших, среди них ребенокФото

13:08

Эпический провал РФ в космосе: Z-спутник может сгореть в атмосфере Земли

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять