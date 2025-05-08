"На крыльях ангела": Шэрон Стоун поделилась тяжелой утратой

Стоун трогательно попрощалась с мамой, которая покинула этот мир.

https://stars.glavred.info/na-krylyah-angela-sheron-stoun-podelilas-tyazheloy-utratoy-10662992.html Ссылка скопирована

Умерла мама Шэрон Стоун - звезда сообщила об утрате / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sharonstone

Кратко:

У Шэрон Стоун умерла мама

Дороти Мари Стоун было 92 года

Американская актриса Шэрон Стоун сообщила, что потеряла мать. В социальных сетях она опубликовала архивное фото родителей, и отметила, что те теперь воссоединились на небесах.

"Такими были Они; прекрасная пара с крыльями ангелов", - написала Стоун трогательную эпитафию. В комментариях поклонники выражают звезде и ее семье свои сочувствия.

видео дня

Дороти Мари Стоун (Лоусон) было 92 года. Шэрон была одной из четырех ее детей, рожденных в браке с Джозефом Уильямом Стоуном II (1930-2009) (умер от рецидива рака, осложненного болезнью Паркинсона - прим. редактора).

Шэрон Стоун сообщила про смерть мамы / instagram.com/sharonstone

Причину смерти мамы Шэрон Стоун пока не раскрывает. Известно, что Дороти перенесла два инсульта - последний в 2021 году. В феврале 2025 года пожилая женщина сильно упала - Стоун показала ее всю в синяках но в добром расположении духа.

Как выглядела мама Шэрон Стоун при жизни / instagram.com/sharonstone

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Брэд Питт сделал предложение Инес Де Рамон. 32-летняя подруга актера ждала этого более двух лет - положение усложнял его затянувшийся развод.

Также стало известно, что друг Украины, оскароносный актер, режиссер и общественный деятель Шон Пенн привез с фронта символическую татуировку после недавнего визита в нашу страну.

Читайте также:

Кто такая Шэрон Стоун? Шэрон Стоун - американская актриса, модель. Обладательница премий "Золотой глобус" (1996) и "Эмми" (2004). В 2003 году получила именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна по фильмам "Основной инстинкт", "На перепутье", "Казино".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред