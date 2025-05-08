"На крыльях ангела": Шэрон Стоун поделилась тяжелой утратой

Кратко:
- У Шэрон Стоун умерла мама
- Дороти Мари Стоун было 92 года
Американская актриса Шэрон Стоун сообщила, что потеряла мать. В социальных сетях она опубликовала архивное фото родителей, и отметила, что те теперь воссоединились на небесах.
"Такими были Они; прекрасная пара с крыльями ангелов", - написала Стоун трогательную эпитафию. В комментариях поклонники выражают звезде и ее семье свои сочувствия.
Дороти Мари Стоун (Лоусон) было 92 года. Шэрон была одной из четырех ее детей, рожденных в браке с Джозефом Уильямом Стоуном II (1930-2009) (умер от рецидива рака, осложненного болезнью Паркинсона - прим. редактора).
Причину смерти мамы Шэрон Стоун пока не раскрывает. Известно, что Дороти перенесла два инсульта - последний в 2021 году. В феврале 2025 года пожилая женщина сильно упала - Стоун показала ее всю в синяках но в добром расположении духа.
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Кто такая Шэрон Стоун?
Шэрон Стоун - американская актриса, модель. Обладательница премий "Золотой глобус" (1996) и "Эмми" (2004). В 2003 году получила именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна по фильмам "Основной инстинкт", "На перепутье", "Казино".
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