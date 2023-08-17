На конкурсе Мисс Украина-Вселенная выбрали победительницу: кто представит страну

72-ой международный конкурс красоты Мисс Вселенная состоится 18 ноября в Сальвадоре. Сегодня стало известно, что Украина уже выбрала девушку, которая будет представлять нашу страну на соревновании.
В связи с полномасштабной войной в Украине, традиционные мероприятия, связанные с отборочным конкурсом Мисс Украина-Вселенная, были заменены на онлайн-собеседования и онлайн-голосования жюри.
По итогам отбора на конкурсе красоты Мисс Вселенная-2023 выступит киевлянка Ангелина Усанова. Она певица и квалифицированный мастер йоги, сама пишет музыку и владеет навыками саундхилинга (исцеления звуками - прим. редактора). Во время войны Ангелина дает благотворительные концерты, занималась организацией жилья для украинских беженцев в Европе.
В Сети поклонники конкурса восприняли кандидатуру Ангелины Усановой благосклонно. Они отмечают, что конкурсантка красива и привлекательна, а также полна талантов. Прогнозы на победу пока делать рано, однако девушке искренне желают достойно представить Украину на конкурсе.
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