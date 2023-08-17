На конкурсе Мисс Украина-Вселенная выбрали победительницу: кто представит страну

По итогам отборочного конкурса победу одержала киевлянка с необычным талантом.

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От Украины на конкурс Мисс Вселенная в 2023 году поедет Ангелина Усанова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/missukraine_universe

72-ой международный конкурс красоты Мисс Вселенная состоится 18 ноября в Сальвадоре. Сегодня стало известно, что Украина уже выбрала девушку, которая будет представлять нашу страну на соревновании.

В связи с полномасштабной войной в Украине, традиционные мероприятия, связанные с отборочным конкурсом Мисс Украина-Вселенная, были заменены на онлайн-собеседования и онлайн-голосования жюри.

По итогам отбора на конкурсе красоты Мисс Вселенная-2023 выступит киевлянка Ангелина Усанова. Она певица и квалифицированный мастер йоги, сама пишет музыку и владеет навыками саундхилинга (исцеления звуками - прим. редактора). Во время войны Ангелина дает благотворительные концерты, занималась организацией жилья для украинских беженцев в Европе.

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В Сети поклонники конкурса восприняли кандидатуру Ангелины Усановой благосклонно. Они отмечают, что конкурсантка красива и привлекательна, а также полна талантов. Прогнозы на победу пока делать рано, однако девушке искренне желают достойно представить Украину на конкурсе.

Ангелина Усанова - Мисс Украина Вселенная-2023 / instagram.com/missukraine_universe

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