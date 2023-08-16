23-летняя звезда сериала "Школа" выходит замуж

Ирина Кудашова держала в строжайшем секрете свои отношения с будущим мужем.

https://stars.glavred.info/23-letnyaya-zvezda-seriala-shkola-vyhodit-zamuzh-10493791.html Ссылка скопирована

Ирина Кудашова обручилась с бойфрендом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Украинская актриса Ирина Кудашова, которая сыграла роль Ники в популярном подростковом сериале "Школа", про сцену мечтала с детства. Не удивительно, что такое важное жизненное решение, как замужество, ей пришлось принимать прямо на съемочной площадке.

На своей странице в Instagram Ирина сообщила, что выходит замуж. Ее загадочный избранник, отношения с которым она тщательно скрывала, сделал ей предложение руки и сердца. И актриса сказала "да".

Фото с помолвки она подписала просто: "Ну что ж, принимаю поздравления. Наконец-то!". В кадре Кудашова с очень довольным видом хвастается драгоценным колечком на безымянном пальце.

видео дня

К слову, личность жениха актриса держит в секрете. Ее поклонники впервые увидели избранника Ирины на фотографиях, которые были сделаны после их обручения. Вероятно, скоро артистка расскажет больше про своего будущего мужа.

Ранее СМИ сообщили, что 37-летняя актриса Эшли Олсен родила первенца. Старшая из близнецов Олсен стала мамой еще несколько месяцев назад, но тщательно это скрывала.

Также Александр Эллерт заявил, что жалеет про шоу с Ксенией Мишиной. Комик в своем стенд-апе рассказал, что его бесит известность из-за участия в "Холостячке".

Другие новости: