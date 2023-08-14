"Это был мираж": Александр Эллерт заявил, что жалеет про шоу с Мишиной

Ксения Мишина и Александр Эллерт уже два года не в отношениях, но лишь сейчас комик начал шутить об этом.

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Александр Эллерт прокомментировал отношения с Ксенией Мишиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ellert_a, instagram.com/misha.k.ua

Украинский комик Александр Эллерт стал победителем первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка", главной героиней которого была актриса Ксения Мишина. Между артистами завязался бурный роман, который, впрочем, быстро сошел на нет.

Несмотря на то, что Эллерт и Мишина не вместе с осени 2021 года, их поклонники до сих пор надеются, что когда-то шоумен и актриса помирятся. "Мою жизнь можно разделить на три вопроса. Три вопроса, которые преследуют меня: "ты поел?", "где Мишина?", "как ты выехал?" - отметил комик на своем недавнем стэнд-ап выступлении, фрагментом которого поделился на своей странице в Instagram.

Александр признался - он хотел бы забыть про участие в "Холостячке", как про страшный сон. Во-первых, он устал, что его в первую очередь называют участником шоу, во-вторых, отношения с Мишиной причинили ему немало боли.

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"Я последние два года стараюсь, чтобы все забыли об этом моменте в моей жизни, что это был мираж, что этого ничего не существовало. Только вот эта кофта осталась, подарок от бывшей... И вот такой шрам на сердце она подарила. Ну… я тоже", - рассказывает Эллерт.

Смотрите видео выступления Александра Эллерта:

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