На Гребенщикова составили протокол за правду о войне

Рок-музыкант Борис Гребенщиков оказался в "немилости" за правду о военном вторжении в Украину.

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На Бориса Гребенщикова составили протокол / Фото: cosmo.ru

Российский музыкант Борис Гребенщиков оказался в фокусе пропагандистских СМИ на этой неделе. В частности, Тверской суд Москвы составил на музыканта протокол за правду о войне.

"Понятия не имею, о чем речь. Я не знаю, будем ждать. Уж чего-чего, а про армию я вообще никогда ничего не говорил", — прокомментировал ситуацию Гребенщиков, которого цитирует Стархит.

Между тем, певца такие новости врядли сильно расстроены, ведь он давно поставил крест на террористической России и живет в Лондоне. "Я переехал давным-давно, много лет к этому стремился, потому что в Великобритании работать значительно приятнее, чем в России. Когда я в России, мне комфортно там, но если есть выбор, то в данный момент выбираю Англию, так как мне в студию ближе ездить", — сообщил певец.

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Напомним, ранее легендарный рок-музыкант и фронтмен коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич, который осудил полномасштабное российское военное вторжение в Украину записал специальную песню-обращение к русским солдатам.

Кроме того, артист похвалил Аллу Пугачеву, которая также покинула страну-агрессорку. "Мое уважение всегда к ней было огромным. Оно просто зашкаливает", - заявил Гребенщиков.

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