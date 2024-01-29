На фронте погиб 'украинский Эней', актер Фединчук

В борьбе с российскими захватчиками 22 января на фронте погиб боец ВСУ, 31-летний актер Ривненского драмтеатра Владимир Фединчук. Коллеги по цеху подтвердили гибель военного. Зрителю запомнился по ролям в спектаклях "Войцек" Георга Брюхнера, "Зернохранилище" Максима Голенко, "Энеида" Котляревского и др.
Спектакль "Зернохранилище" с участием Фединчука в этом году претендует на Шевченковскую премию.
Ривненский драмтеатр в своих соцсетях указывает, что еще месяц назад Фединчук играл на сцене, а потом отправился в униформе "на ноль".
"Еще месяц назад он надевал костюм и шел на сцену, к вам... А потом надел униформу и пошел на фронт. Не в штаб, не в учебку. Не туда, где сухо и тепло. На ноль... Он не умел иначе. Не умел "в полноги"... Ни в жизни, ни на сцене, ни на войне. Теперь мы имеем еще одного Ангела Хранителя на небесах и незаживающую рану в наших сердцах", - говорится в сообщении ривненских театралов.
Фединчук в 2012 году окончил Теребовлянское училище культуры, затем - Ривненский государственный гуманитарный университет по специальности "Театральное искусство".
Работал в Коломыйском драмтеатре. В Ривненском музыкально-драматическом театре проработал последние восемь лет.
"Война забирает лучших... Владимир работал в нашем театре с 2011 по 2016 год и сыграл во многих спектаклях, а еще за 5 лет стал родным и Нашим. Таким он и остался, даже когда пошел работать в Ривненский музыкально-драматический театр. Талантливый, искренний, жизнерадостный, амбициозный, настоящий... Он был невероятным человеком!" - вспоминают коллеги Фединчука из Коломыи.
На гибель "Энея" отреагировал украинский музыкант и карикатурист из Ривне Юрий Журавель:
Коли ще раз почую гівновираз:ʼ
"Нєзамєнімих нєт людєй!"
Не стримаюсь і плюну у мармизу,
Бо вже на цій війні загинув наш Еней!"
Как сообщал Главред, в декабре 2023 года украинский актер театра и кино, режиссер-документалист Андрей Павленко погиб на фронте, защищая Украину от оккупанта. Андрей Павленко ушел на фронт в первые дни полномасштабной войны. Он был добровольцем и служил в ВСУ. Имел одно ранение, был трижды контужен.
Кроме того, во время выполнения боевого задания на фронте погиб украинский актер, звезда отечественных телесериалов и военный ВСУ Богдан Колесник. Гибель Богдана 23 декабря подтвердили его коллеги по цеху. За свою карьеру он сыграл более 69 ролей, в театре, кино и сериалах.
Еще ранее на передовой трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.
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