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Копия Фриске: бывший муж умершей звезды показал подросшего сына

Алена Кюпели
29 января 2024, 10:07
Вокруг Дмитрия Шепелева и его сына постоянно витают скандалы.
Жанна Фриске умерла, когда ее сыну было 2 год
Жанна Фриске умерла, когда ее сыну было 2 год / Коллаж Главред, Фото Instagram/dmitryshepelev

Муж покойной российской певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев показал подросшего сына Платона, которого ему родила покойная певица.

По информации пропагандистских российских СМИ, Шепелев редко показывает своего сына и постоянно ссорится с родственниками певицы. Поэтому такие фото - редкость для интернета.

Многие считают, то мальчик - копия певицы. Он уже живет в новой семье, у Шепелева есть новая женщина, а также дочь от первого брака.

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На фото - подросший сын Шепелева:

Платон Шепелев похож на свою маму
Платон Шепелев похож на свою маму / Фото 7dn.ru

Отметим, что вокруг Шепелева и сына Жанны Фриске то и дело разгораются скандалы. Родители покойной певицы все время выясняют отношения с Шепелевым, а тот, в свою очередь, ограничил общение мальчика с семьей артистки.

Напомним, ранее отец Фриске раскрыл настоящее лицо Шепелева. Он рассказал, что Шепелев ненавидит животных и даже бил собаку ногой, которая потом пряталась от ведущего.

Напомним, ранее сестра звезды Наталья Фриске рассказала в одном из интервью, как Жанна мужественно сражалась с болезнью и как ее муж, телеведущий Дмитрий Шепелев ужасно относился, когда та была беременна.

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Жанна Фриске новости шоу бизнеса
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