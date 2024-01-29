Копия Фриске: бывший муж умершей звезды показал подросшего сына

Муж покойной российской певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев показал подросшего сына Платона, которого ему родила покойная певица.
По информации пропагандистских российских СМИ, Шепелев редко показывает своего сына и постоянно ссорится с родственниками певицы. Поэтому такие фото - редкость для интернета.
Многие считают, то мальчик - копия певицы. Он уже живет в новой семье, у Шепелева есть новая женщина, а также дочь от первого брака.
На фото - подросший сын Шепелева:
Отметим, что вокруг Шепелева и сына Жанны Фриске то и дело разгораются скандалы. Родители покойной певицы все время выясняют отношения с Шепелевым, а тот, в свою очередь, ограничил общение мальчика с семьей артистки.
Напомним, ранее отец Фриске раскрыл настоящее лицо Шепелева. Он рассказал, что Шепелев ненавидит животных и даже бил собаку ногой, которая потом пряталась от ведущего.
Напомним, ранее сестра звезды Наталья Фриске рассказала в одном из интервью, как Жанна мужественно сражалась с болезнью и как ее муж, телеведущий Дмитрий Шепелев ужасно относился, когда та была беременна.
Вас также может заинтересовать:
- Отец Фриске раскрыл настоящее лицо Шепелева - избивает собак и боится животных
- Бывший муж Жанны Фриске показал взрослого сына, копию мамы
- Метастазы в печени и легких: сестра Жанны Фриске не может побороть болезнь