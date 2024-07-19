На фоне слухов о разводе с мужем: Маша Ефросинина зарегистрировалась на сервисе для знакомств

Ефросинина решила разузнать, каким мужчинам она нравится.

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Маша Ефросинина провела эксперимент / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, что создала страничку в онлайн-сервисе для знакомств Tinder.

Как сообщила ведущая в интервью на своем YouTube-канале, она поспорила с подругой, что создаст анкету на сайте знакомств, но удалила свой профиль уже через 15 минут, потому что было слишком много желающих с ней познакомиться.

"Мне не понравилось то, что я увидела, ну и я замужем. Я успела увидеть, что это клондайк предложений, разных вариаций того, что можно, что хочется просто здесь и сейчас получить", - сказала Ефросинина.

Отметим, в последнее время все чаще появляются новости о том, что в браке ведущей с Тимуром Хромаевым появились проблемы и они даже могут развестись.

Маша Ефросинина инфографика / Главред

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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Отметим, недавно Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.

А также Маща Ефросинина заявила, что очень рада, когда слышит комплименты от своих подписчиц. Но в то же время, ей пишет огромное количество хейтеров, которые даже желают ей исчезнуть с лица земли.

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