УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

На фоне слухов о разводе с мужем: Маша Ефросинина зарегистрировалась на сервисе для знакомств

Элина Чигис
19 июля 2024, 03:00
10
Ефросинина решила разузнать, каким мужчинам она нравится.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина провела эксперимент / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, что создала страничку в онлайн-сервисе для знакомств Tinder.

Как сообщила ведущая в интервью на своем YouTube-канале, она поспорила с подругой, что создаст анкету на сайте знакомств, но удалила свой профиль уже через 15 минут, потому что было слишком много желающих с ней познакомиться.

"Мне не понравилось то, что я увидела, ну и я замужем. Я успела увидеть, что это клондайк предложений, разных вариаций того, что можно, что хочется просто здесь и сейчас получить", - сказала Ефросинина.

Отметим, в последнее время все чаще появляются новости о том, что в браке ведущей с Тимуром Хромаевым появились проблемы и они даже могут развестись.

Маша Ефросинина инфографика
Маша Ефросинина инфографика / Главред

Кто такая Маша Ефросинина?

Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Маша Ефросинина - последние новости по теме

Отметим, недавно Маша Ефросинина пригласила своего мужа Тимура Хромаева для интервью, где ответила на все слухи. По словам ведущей, она с Хромаевым уже расходилась и пара делала перерыв в отношениях.

А также Маща Ефросинина заявила, что очень рада, когда слышит комплименты от своих подписчиц. Но в то же время, ей пишет огромное количество хейтеров, которые даже желают ей исчезнуть с лица земли.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Маша Ефросинина новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Забыл имя Ллойда Остина: Байден рассмешил всех во время интервью

Забыл имя Ллойда Остина: Байден рассмешил всех во время интервью

04:21 Мир
Будет ли больше света после спада жары: ответ на самый задаваемый вопрос

Будет ли больше света после спада жары: ответ на самый задаваемый вопрос

03:46 Украина
"Трусить" будет почти 5-балльный шторм: страну атаковала новая магнитная буря

"Трусить" будет почти 5-балльный шторм: страну атаковала новая магнитная буря

23:49 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло 2183

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло

Мама сказала, что это фотошоп : волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни 1608

"Мама сказала, что это фотошоп": волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни

Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали 1351

Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали

Наступление РФ на Харьковщину: оккупантам удалось достичь одной цели - Жорин 1219

Наступление РФ на Харьковщину: оккупантам удалось достичь одной цели - Жорин

Последние новости

04:21

Забыл имя Ллойда Остина: Байден рассмешил всех во время интервью

03:53

Правило 6 часов: дерматолог рассказал, когда нельзя загорать

03:46

Будет ли больше света после спада жары: ответ на самый задаваемый вопрос

03:27

Без йода и прямо в магазине: быстрый тест на проверку золота - справится каждыйВидео

03:00

На фоне слухов о разводе с мужем: Маша Ефросинина зарегистрировалась на сервисе для знакомств

Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - ЖмайлоРоссия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло
02:05

Резко изменит расклады: что Байден должен поменять в своей кампании – мнение

01:30

Уж кто бы говорил: Оззи Осборн жестко раскритиковал Бритни Спирс за танцы

18 июля, четверг
23:49

"Трусить" будет почти 5-балльный шторм: страну атаковала новая магнитная буря

23:47

Твоя бывшая: роскошная принцесса Дубая бросила своего мужа онлайн

Реклама
23:24

Не могут поверить: Алсу рассказала, как дети реагируют на поступок ее мужа

22:48

Россия может пускать по Беларуси "Шахеды" умышленно — Коваленко

22:42

"Благодарна вселенной": Ольга Сумская поделилась радостным событием

22:32

РФ может продвигаться дальше после выхода ВСУ из Крынок: в DeepState назвали направление

22:02

Почему провалилось большое контрнаступление ВСУ: аналитики раскрыли важные детали

22:00

Не скучает: Мурат Налчаджиоглу показал, с кем проводит время после расставания со своей пассией

21:58

Можно ли собакам арбуз: американские кинологи рассказали

21:54

Была ли авария на Южноукраинской АЭС: Энергоатом все отрицает

21:43

Украинские войска вышли из Урожайного на Донеччине: у Зеленского отреагировали

21:39

Путинистка Лолита рассказала правду, почему отдала дочь на воспитание своей матери на самом деле

21:15

Кейт продолжает химию: когда принцесса появится на публике

Реклама
20:59

Впервые в истории: кадры поражения российской САУ "Мальва" FPV-дрономВидео

20:53

Мощные взрывы в Одессе: россияне запустили ракету из Крыма

20:52

Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали

20:39

Как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда: 100-процентное средство

20:29

В Украину идет сильное похолодание: области атакуют дожди и грозы

20:22

Как не простудиться от вентилятора: эти правила спасут в жару

19:29

Стабилизовать фронт удастся только осенью, а перехватить инициативу — еще позже - прогноз

19:28

Отключать будут сразу по три очереди: графики отключения света на 19 июля

19:26

Женщина заметила странные "осадки" из дымохода: внутри было кое-что неожиданное

19:10

Какое будет население Украины к концу 21 века: шокирующий прогнозмнение

18:55

Не без риска: что происходит с телом после стояния на гвоздях

18:50

Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности еще с 2 странами - первые детали

18:47

Беременна: блогер-сплетник выдал "дружеский слив" на Остапчука и его жену

18:28

Генерал о применении ВСУ дронов на поле боя: "Явно не проигрываем"

18:19

Отец пошел на смерть вместо сына: на фронте погиб защитник Украины из Киевской областиВидео

17:56

20 аэродромов под ударом: когда ВСУ смогут бить вглубь РФ дальнобойным оружием - эксперт

17:56

Левый берег Украины остался почти без света: какая поломка вызвала такие отключения

17:49

Король Чарльз засветился за поцелуем с женщиной на глазах у жены - детали

17:41

Наступление РФ на Харьковщину: оккупантам удалось достичь одной цели - Жорин

17:30

Должен быть здравый смысл: можно ли в церкви фотографировать

Реклама
17:24

После измены и разводы: звезда шоу "Танці з зірками" рассказал, в кого влюблен

17:00

Находится на грани, но продолжает наступать: Маломуж назвал замысел Путина

16:59

Графики в Украине будут "значительно мягче": стали известны конкретные сроки

16:40

Что делать, если сгорел на солнце: советы врачей

16:27

Стало известно, зачем Киркоров сплавил детей в другую страну

16:22

Будете здоровыми весь год: какой водой нужно облиться 19 июля - приметы

16:20

Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной: какова цель диктатора

16:13

Танки и не только: Франция передаст Украине новый пакет помощи - что в него войдет

16:09

Андрей Лузан впервые озвучил, в каких войсках будет служитьВидео

15:55

Как подключить телефон к телевизору: топ-5 способов

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять