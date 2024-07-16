Маша Ефросинина рассказала, за чем скучает на отдыхе

Украинская популярная ведущая Маша Ефросинина поделилась со своими поклонниками очень личным. В частности, она ответила на провокационный вопрос о том, чего же ей на самом деле не хватает во время отдыха.
"Никогда со мной на отдыхе такого не случалось", - написала Ефросинина в Instagram.
Несмотря на интригу, которую пыталась держать ведущая, намекая на интим, оказалось, что Ефросининой не хватает спорта.
Кто такая Маша Ефросинина?
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
Маша Ефросинина - последние новости по теме
Отметим, недавно Маша Ефросинина решила прокомментировать свое скандальное интервью с певицей Кристиной Соловий. Ефросинина отмечает, что, во-первых, интервью с Соловей было "слишком эмоциональным".
А также блогер Александр Волошин сказал, как он лично к Маше Ефросининой относится. Он заявил, что Ефросинина не вызывает у него доверия, поскольку, "лицемерная и часто паразитирует на популизме".
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