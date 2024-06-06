На фоне онкологии: инсайдеры рассказали, как изменились отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Принц Уильям старается поддерживать Кейт Миддлтон во время тяжелого для нее периода.

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Кейт Миддлтон стала близка к принцу "как никогда"/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Уильям и Кейт Миддлтон держатся вместе и это трудное время только сблизило пару.

Сообщается, что Уильям оказался "скалой" для Миддлтон, поскольку она проходит профилактическое лечение от рака. Теперь, когда члены королевской семьи отменили большинство мероприятий до 4 июля из-за выборов, у пары появилось еще больше времени, чтобы провести вместе.

Источник сообщил Us Weekly, что короткий перерыв позволил Уильяму побыть дома с Кейт, сделав их "ближе, чем когда-либо".

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"Объявление о том, что члены королевской семьи не смогут так много работать, было неожиданным, но оно позволит Кейт и Уильяму проводить больше времени вместе", — сказал инсайдер. "Они воссоединились и стали ближе, чем когда-либо", - добавил он.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Миддлтон также чувствует себя лучше и использует свою вновь обретенную энергию, чтобы проводить больше времени со своими тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. "Кейт чувствует себя достаточно сильной, чтобы активно заниматься детьми", — добавил источник.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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