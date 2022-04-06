"Мы живем с канализацией, а не спим под мертвым медведем": Дурнев рассказал о "немытой Рашке"

Алексей Дурнев поразмышлял на тему войны/ Открытые источники

Блогер и телеведущий Алексей Дурнев поразмыслил о том, как гуманная цивилизация всегда побеждает варварство.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Гуманная цивилизация всегда побеждает варварство. На смену человеку с дубинкой приходит фрилансер из коворкинга, которому не интересна война и принуждение. Он хочет комфорта, удобный стриминговый сервис и чтобы от него отстали истуканы без мозгов. Это эволюционный процесс, продолжающийся на протяжении всей нашей истории. Естественный процесс. Закон. Конечно, вспышки варварства происходят даже в эпоху колонизации космоса (добродетели, немытая рашка с кровавым ножом), но это в основном агония перед смертью устаревшего дерьма", - пишет Дурнев.

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По словам Дурнева, создание всегда побеждает разрушение. "Поэтому мы с вами живем в домах с канализацией и винилом, а не спим под мертвым медведем в болоте. Люди больше любят, чем ненавидят. Теплые чувства не так сильны, как жестокость, но они более стабильны, устойчивы и продолжительны. Люди имеют ресурс любить до бесконечности. Ненавидеть – нет. Поэтому безумные диктаторы, идущие войной, немощи и жалки. Их тело гниет еще при жизни. И война – это единственный инструмент демонстрации силы. Когда член не встает, хочется приподнять большую ракету", - философствует блогер.

Он полагает, что здравый смысл всегда побеждает безумие. Дурнев добавляет, что иногда невозможно вылечить тех, кто увяз во лжи, идиотизме и пропаганде. Но их действительно и спасать не надо. Интеллект и логика строят корпорации, создают рынки, разрабатывают программы, изобретают лекарства и придумывают рецепты.

"А тупость строит только фантастические теории заговора. Она более проста и доступна, поэтому более уязвима. Умные всегда управляли и будут управлять дураками. Наверное, природа не хотела панькаться с идиотами. Ее можно понять. И, конечно, "жизнь победит смерть, а мир – тьму. У нас обязательно все будет хорошо. Слава Україні", - подытоживает он.