УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Мы живем с канализацией, а не спим под мертвым медведем": Дурнев рассказал о "немытой Рашке"

6 апреля 2022, 16:14

Дурнев добавляет, что иногда невозможно вылечить тех, кто увяз во лжи.

Алексей Дурнев
Алексей Дурнев поразмышлял на тему войны/ Открытые источники

Блогер и телеведущий Алексей Дурнев поразмыслил о том, как гуманная цивилизация всегда побеждает варварство.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Гуманная цивилизация всегда побеждает варварство. На смену человеку с дубинкой приходит фрилансер из коворкинга, которому не интересна война и принуждение. Он хочет комфорта, удобный стриминговый сервис и чтобы от него отстали истуканы без мозгов. Это эволюционный процесс, продолжающийся на протяжении всей нашей истории. Естественный процесс. Закон. Конечно, вспышки варварства происходят даже в эпоху колонизации космоса (добродетели, немытая рашка с кровавым ножом), но это в основном агония перед смертью устаревшего дерьма", - пишет Дурнев.

Читайте такжеФанаты отвернулись от Софии Стужук за умалчивание войны - Дурнев уверен, что это ее конец

По словам Дурнева, создание всегда побеждает разрушение. "Поэтому мы с вами живем в домах с канализацией и винилом, а не спим под мертвым медведем в болоте. Люди больше любят, чем ненавидят. Теплые чувства не так сильны, как жестокость, но они более стабильны, устойчивы и продолжительны. Люди имеют ресурс любить до бесконечности. Ненавидеть – нет. Поэтому безумные диктаторы, идущие войной, немощи и жалки. Их тело гниет еще при жизни. И война – это единственный инструмент демонстрации силы. Когда член не встает, хочется приподнять большую ракету", - философствует блогер.

Он полагает, что здравый смысл всегда побеждает безумие. Дурнев добавляет, что иногда невозможно вылечить тех, кто увяз во лжи, идиотизме и пропаганде. Но их действительно и спасать не надо. Интеллект и логика строят корпорации, создают рынки, разрабатывают программы, изобретают лекарства и придумывают рецепты.

"А тупость строит только фантастические теории заговора. Она более проста и доступна, поэтому более уязвима. Умные всегда управляли и будут управлять дураками. Наверное, природа не хотела панькаться с идиотами. Ее можно понять. И, конечно, "жизнь победит смерть, а мир – тьму. У нас обязательно все будет хорошо. Слава Україні", - подытоживает он.

viber
война в Украине Алексей Дурнев
Реклама
Популярное
4 женские стрижки на тонкие волосы для заветного объема, которые легко укладывать4 женские стрижки на тонкие волосы для заветного объема, которые легко укладывать Новые возможности и увеличение дохода: 3 знака зодиака - счастливчики этой неделиНовые возможности и увеличение дохода: 3 знака зодиака - счастливчики этой недели Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2022: Львам – денежные поступления, Девам – старые проблемыГороскоп на сегодня, 5 апреля 2022: Львам – денежные поступления, Девам – старые проблемы Финансовый гороскоп на неделю 4-10 апреля: Козерогам – трудности, Водолеям – везениеФинансовый гороскоп на неделю 4-10 апреля: Козерогам – трудности, Водолеям – везение 450 россиян закончили "освобождать" Украину на Харьковщине - 150 "двухсотых" даже не вернут домой450 россиян закончили "освобождать" Украину на Харьковщине - 150 "двухсотых" даже не вернут домой

Последние новости

16:57

"У руководства России не было другого выхода": Ефремов поддержал войну против Украины ради свободы

16:53

Оккупантов заманили в ловушку: ВСУ ударили под Херсоном, орки лезут с востока - экспертВидео

16:51

Сражение за Киев выиграно, битва за Украину только начинается: почему Россия полезет сновамнение

16:45

США предоставят Украине по 10 противотанковых систем на каждый танк РФ – БлинкенВидео

16:16

Военная мобилизация в Украине: кого призывают в ВСУ в первую и вторую очереди

Реклама
16:14

"Мы сложим оружие": солдаты РФ сказали прибывшему в Украину генералу самому сидеть в окопахВидео

16:14

"Мы живем с канализацией, а не спим под мертвым медведем": Дурнев рассказал о "немытой Рашке"

16:01

Что готовят на Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: три самых простых и быстрых рецепта рыбыВидео

15:56

Переговоры - дымовая завеса: РФ может готовить новое наступление на Киев - CNNВидео

15:18

Как быстро избавиться от неприятного запаха на кухне – 5 простых советов

15:14

У Соловьева подгорело: неизвестные подожгли виллу пропагандиста в ИталииВидео

15:12

"Делай, что должен": певица Лолита хвастается новой стрижкой, пока армия РФ уничтожает украинцев

15:04

Как привлечь удачу, деньги и здоровье 7 апреля: невероятные свойства Благовещенской солиВидео

14:53

Кадыровцы-тиктокеры устроили постановочную перестрелку с пустым гаражом

14:44

Орков сожгли вместе с бронетехникой: ВСУ уничтожили оккупантов украинской СтугнойВидео

14:42

Активно стягивают силы: Гайдай назвал сроки, когда оккупанты будут наступать на Восток УкраиныВидео

14:37

Убийцы заметают следы - это новый Освенцим: в Мариуполе заработали мобильные крематорииВидео

14:37

Попытка оживить миф: как Россия приговорила себя к повторению судьбы Югославиимнение

14:16

"Жирик греет тебе место": Потап посоветовал Медведеву готовиться к "концерту Кобзона"

14:15

"Убивай всех и приезжай домой": российские дети начали призывать к жестокости против украинцевВидео

Реклама
14:04

Война в Украине разгорится с новой силой: глава внешней разведки Эстонии назвал сроки

13:56

Гей-оргии, внебрачные дети и недвижимость в Испании: что известно о тайной жизни Жириновского

13:46

Жириновский умер: что придворный шут Путина и главный украинофоб говорил о нашей странеВидео

13:26

Орки устроили геноцид в Бородянке: бомбили дома и запрещали доставать людей из-под заваловВидео

13:21

Страстная неделя 2022 – когда печь пасху и красить яйца

13:13

Теперь официально: в России умер ЖириновскийВидео

12:59

Чехия вооружила Украину десятками танков Т-72 и БМП

12:49

"Дошло, когда "русский мир" прилетел в их дом": Тополя высказался о соплях и слезах Лободы

12:45

Лечила простреленные ноги и принимала роды в темноте: рассказ врача, спасавшей людей в Буче

12:41

"Может хватит": Нагиев прервал молчание после зверств российских военных под Киевом

12:39

Паника в Белгороде: минирование, новые взрывы и окопы в областиВидео

12:29

Придется выковыривать из-под асфальта: что Javelin и NLAW делают с российскими танкамиВидео

12:14

История повторяется: почему ООН топчется по граблям Лиги Нациймнение

12:12

Большинство промышленных гигантов Запорожья возобновили работу – Кубраков

12:11

"Я не верю, что Путин действует от вашего имени": Джонсон обратился к россиянам

11:42

Орки отправляют награбленное в РФ: карта переброски наворованного в УкраинеВидео

11:39

Статус беженца для украинцев в Швейцарии: как попасть в страну и на что рассчитывать

11:38

Волонтер детально описал три сценарии дальнейшей войны Украины против России

11:36

Историк объяснил, почему россияне ненавидят украинцев и как навсегда закрыть "российский вопрос"

11:35

"Люди переживают": Данилко признался, что после начала войны к нему обратились Вайкуле, Катамадзе и Галкин

Реклама
11:27

Военный психолог объяснил, зачем русские убивают и насилуют гражданскихВидео

11:20

"Путин забрал у меня самое родное": у ведущего Андрея Беднякова в Мариуполе умерла мать

10:54

Приметы на 7 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду на Благовещение 2022Видео

10:53

Война в Украине затянется на годы: генерал США назвал причину и цель ПутинаВидео

10:42

Украина и мир рискуют повторить ошибки Второй мировой войнымнение

10:41

"Оккупанты остались гореть на обочинах": ВСУ устроили засаду на колонну российской бронетехникиВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 7 апреля 2022: Тельцам – сплетни, Скорпионам – везение, Стрельцам – зависть

10:24

Смертельный "укус" Осы: ВСУ уничтожили вертолет российских оккупантовВидео

10:14

"Выбор, а не приказ": украинская актриса, которая снималась в России, написала о зверствах армии РФ

10:05

Подвиг украинских защитников: один танк ВСУ вступил в бой с вражеской колоннойВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять