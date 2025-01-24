"Мы украиночки": путинистки Успенская и Повалий удивили совместным заявлением

Певицы, которые активно поддерживают Путина, вспомнили о том, что они из Украины.

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Успенская и Повалий вспомнили, что они украинки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Певицы Таисия Повалий и Любовь Успенская, которые поддерживают убийства украинцев российской армией, внезапно заговорили об Украине. об этом сообщает украинская журналистка Алина Доротюк.

Повалий и Успенская вместе выступали на одном из концертов РФ. Они назвали себя "украиночками" прямо на сцене.

Они назвали Россию "лучшей страной в мире".

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"Моя украиночка, моя кияночка. И мы в России - лучшая страна в мире. Мы с тобой соотечественники, которые нашли свой берег в России и которые полюбили так (РФ - ред.), как свою родину и роднее ничего не может быть", - выдали предательницы.

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Напомним, как сообщал Главред, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Искаженное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

Впоследствиипредательница Повалий ошарашила новым заявлением. Она готовит "масштабный", по ее мнению, российско-украинский проект.

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Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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