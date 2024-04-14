"Мы шокированы": Кейт Миддлтон и принц Уильям заговорили о трагедии

Кейт Миддлтон впервые после обьявления о своем онкозаболевание, вышла на связь в соцсетях.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям отреагировали на трагедию в Австралии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесса Кейт Миддлтон сейчас все время посвящает своему лечению и семье, поэтому не занимается королевскими обязанностями. К сожалению, прервать молчание принцессе пришлось из-за трагедии в Австралии.

В Сиднее вчера, 13 апреля, неизвестный напал с ножом на людей в торговом центре Westfield Bondi Junction. Преступник был убит при задержании. Предварительно, погибли шесть человек, еще семеро пострадали.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон не смогли промолчать на фоне страшного события и опубликовали в своих соцсетях публичное обращение.

"Мы шокированы и опечалены ужасными событиями в Сиднее сегодня утром. Наши мысли со всеми пострадавшими, в том числе с близкими погибших и героическими спасателями, которые рисковали своей жизнью, чтобы спасти других", — написали Кейт и Уильям.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в шоке от событий в Сиднее / фото: скрин instagram.com/princeandprincessofwales/

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Отметим, инсайдер с окружения королевской семьи утверждает, что плановой операцией Кейт Миддлтон на брюшной полости было удаление матки. Скорее всего, по причине новообразований. А когда врачи сделали гистологию, был обнаружен рак толстой кишки.

А также родители Кейт Миддлтон, несмотря на то, что всеми силами поддерживают дочь, очень расстроены диагнозом. Теперь же появилась информация о реакции принца Уильяма на онкологию у Кейт. Как заявил инсайдер, Уильям едва ли не впал в депрессию.

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