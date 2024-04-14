УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Мы шокированы": Кейт Миддлтон и принц Уильям заговорили о трагедии

Элина Чигис
14 апреля 2024, 12:18
Кейт Миддлтон впервые после обьявления о своем онкозаболевание, вышла на связь в соцсетях.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям отреагировали на трагедию в Австралии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесса Кейт Миддлтон сейчас все время посвящает своему лечению и семье, поэтому не занимается королевскими обязанностями. К сожалению, прервать молчание принцессе пришлось из-за трагедии в Австралии.

В Сиднее вчера, 13 апреля, неизвестный напал с ножом на людей в торговом центре Westfield Bondi Junction. Преступник был убит при задержании. Предварительно, погибли шесть человек, еще семеро пострадали.

видео дня

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не смогли промолчать на фоне страшного события и опубликовали в своих соцсетях публичное обращение.

"Мы шокированы и опечалены ужасными событиями в Сиднее сегодня утром. Наши мысли со всеми пострадавшими, в том числе с близкими погибших и героическими спасателями, которые рисковали своей жизнью, чтобы спасти других", — написали Кейт и Уильям.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в шоке от событий в Сиднее
Кейт Миддлтон и принц Уильям в шоке от событий в Сиднее / фото: скрин instagram.com/princeandprincessofwales/

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Отметим, инсайдер с окружения королевской семьи утверждает, что плановой операцией Кейт Миддлтон на брюшной полости было удаление матки. Скорее всего, по причине новообразований. А когда врачи сделали гистологию, был обнаружен рак толстой кишки.

А также родители Кейт Миддлтон, несмотря на то, что всеми силами поддерживают дочь, очень расстроены диагнозом. Теперь же появилась информация о реакции принца Уильяма на онкологию у Кейт. Как заявил инсайдер, Уильям едва ли не впал в депрессию.

Читайте больше о Миддлтон:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кейт Миддлтон принц Уильям новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Россия готовит новую провокацию на Запорожской АЭС: что произошло

Россия готовит новую провокацию на Запорожской АЭС: что произошло

14:42 Украина
"Техника к чему-то готовится": Гуменюк оценила угрозу наступления РФ на юге

"Техника к чему-то готовится": Гуменюк оценила угрозу наступления РФ на юге

13:16 Украина
Фронт в Украине парализован, о большом прорыве РФ речь не идет: названа причина

Фронт в Украине парализован, о большом прорыве РФ речь не идет: названа причина

11:57 Украина
Все главные новости

Популярное

Молодуха Петросяна впервые показала дочь и назвала необычное имя 19148

Молодуха Петросяна впервые показала дочь и назвала необычное имя

4 области могут вообще остаться без света: эксперт назвал жуткий сценарий 5666

4 области могут вообще остаться без света: эксперт назвал жуткий сценарий

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска 5137

Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов 2897

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов

Последние новости

14:45

"На Иисуса похож": Влад Яма кардинально сменил имидж и запустил длинные волосы

14:44

РФ выбрала новую цель для наступления: экс-советник главы ОП назвал главную угрозу

14:42

Россия готовит новую провокацию на Запорожской АЭС: что произошло

14:29

Как узнать размер трусов: что делать, чтобы выбрать максимально удобное белье

13:43

Когда США примут пакет помощи Украине: эксперт назвал реальные сроки

Для Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - АндрусивДля Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - Андрусив
13:42

Среди молодежи во Франции 50% готовы воевать в Украине ради своей страны - опрос

13:24

Камалия высказалась о бывшем муже после слива ее снимков с избитым лицом

13:16

"Техника к чему-то готовится": Гуменюк оценила угрозу наступления РФ на юге

12:50

Россияне хотят захватить высоты, чтобы обстреливать Лиман: боец ВСУ - о продвижении РФ

Реклама
12:29

Лук не будет портиться и сохнуть месяцами: что нужно сделать с пакетом

12:18

"Мы шокированы": Кейт Миддлтон и принц Уильям заговорили о трагедии

12:15

В Раде объяснили, как украинцы смогут обновить данные без визита в военкомат

11:57

Фронт в Украине парализован, о большом прорыве РФ речь не идет: названа причина

11:54

Россияне хотят захватить Часов Яр до 9 мая: Сырский рассказал о ходе боев

11:29

Призывавшего бомбить Европу и США клоуна-путиниста Куклачева увезли в больницу с инфарктом

11:16

Угроза окружения города: РФ бросила все силы на штурм Часового Яра - офицер ВСУ

11:11

"Этот день изменит судьбу Украины": когда война закончится - прогнозВидео

10:57

Китайский гороскоп на завтра 15 апреля: Змеям - проблемы дома, Собакам - осуждение

10:56

Экс-советник главы ОП пояснил, связаны ли проблемы с Patriot c атаками на русские НПЗ

10:29

"Добрый знак": в Раде рассказали, когда новый закон о мобилизации вступит в силу

Реклама
10:18

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля: Овнам - разногласия, Девам - поездка

09:58

"Успокойтесь, помойки": подвыпивший Галкин жестко ответил россиянам

09:37

Адвокат объяснила, будут ли в Украине рассылать уже в апреле электронные повестки

09:26

Гороскоп на завтра 15 апреля: Ракам - важная сделка, Рыбам - судьбоносная встреча

09:22

150 ракет и 170 дронов: Иран нанес массированный удар по Израилю - есть прилеты

09:00

Атаки Ирана на Израиль: Байден экстренно созвал лидеров стран "Большой семерки"

08:45

Атака на Израиль: США могут ускорить голосование за помощь Украине - СМИ

08:30

Церковный праздник 15 апреля: что нельзя делать в день Аристарха, Пуда и Трофима

08:23

Кто из украинцев останется в апреле без пенсий: что произошло

07:44

РФ атакует на трех направлениях, чтобы "сбить" возможность Украины к обороне - ISW

06:51

Будет мир или война до победного конца?мнение

03:43

Гороскоп на май 2024 для Овнов: астролог назвала даты денежного периодаВидео

02:08

Что нужно сделать 14 апреля, чтобы год был успешным: приметы дня

02:05

РФ может собрать 300-тысячный "кулак": раскрыт сценарий штурма Харькова

01:35

Иран атаковал Израиль более сотней дронов и ракет: детали войны на Ближнем ВостокеВидео

01:35

"Все зависит от того, кто раньше соберет силы": генерал дал прогноз по ситуации на фронте

00:35

Чем не вдова: Кабаева обнадежила траурным луком и черной лентой

00:32

"Бавовна" в Луганске: ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов

00:08

Стало известно, почему Руслана Писанка скрывала онкологическое заболевание

13 апреля, суббота
23:45

4 области могут вообще остаться без света: эксперт назвал жуткий сценарий

Реклама
23:28

"Наступать будет очень тяжело": эксперт назвал направление главного удара РФ

22:20

Ограниченно годных отправят на повторные ВЛК: в Минобороны назвали месяц "явки"

21:47

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину скоро накроет новая магнитная буря

20:49

Украина может проиграть в войне в этом году: британский генерал раскрыл план РФ - ВВС

20:33

Дом разрушен до основания: россияне сбросили бомбу на 5-этажку в Очеретино

19:28

Смерть утопии о "прекрасной России будущего"мнение

19:27

Можно сэкономить: в Украине стремительно снижается цена на популярный продукт

19:08

Грозовые дожди и мощный ветер: в каких областях будет +8 градусов

18:41

Оцифрованы миллионы запросов: в Минобороны заявили о новом этапе мобилизации

18:27

Как ВСУ борются со снарядным голодом: заместитель Сырского назвал преимущество Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять