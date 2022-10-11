Мы ненавидим вас в ответ: Каменских записала эмоциональное обращение к россиянам

Настя Каменских / коллаж УНИАН

Известная украинская поп-певица Настя Каменских эмоционально обратилась к россиянам, которые радуются массовым терактам в Украине, называя подлые ракетные обстрелы "ответкой" за Крымский мост. Экспрессивный текст звезда опубликовала на личной странице в Instagram.

"Обращусь к вам, никчемным комментаторам, на понятном только вам языке. И особенно к вам, активные комментаторши – женщины с описанием в профиле "мама двоих ангелочков", "любящая жена и мама", которые с самого начала войны пишут в поддержку убийств. И к вам, несовершеннолетние девчушки с цветочками на аватарках. Вы еще не окончили школу, но уже у вас развивается желание смерти детям в соседней стране. "Братскому", как вы тут все кричали, народу", – резко говорила Каменских.

Певица жестко объяснила жителям России, чем они отличаются от украинцев. И чем они заслужили ненависть в свой адрес со стороны нашего народа.

"Мы радовались [взрыву на Крымском мосту ‒ Главред] Потому что по нему поставлялась техника, которая бомбит наши города, убивает взрослых и детей, разрушает все, что Украина создавала годами и веками. Потому что это незаконно построенный мост – символ оккупации Россией независимых территорий Украины, где до вашего появления жили в мире", – подытожила певица.

Напомним, украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. И хотя три года - относительно небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.

Сами супруги свою личную жизнь предпочитают не комментировать, особенно то, что касается детского вопроса. Однако любое колебание Каменских в весе тут же воспринимается фанатами, как намек на скорое появление звездного малыша.

До того Каменских говорила, что частичный паралич лица у ее супруга, рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) произошел из-за сильного стресса на фоне войны.

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