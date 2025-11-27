Укр
"Мы не причастны": Олег Винник дал заднюю и сделал громкое заявление

Элина Чигис
27 ноября 2025, 14:02
Олег Винник вспомнил о сорванном туре.
Олег Винник
Олег Винник готовится к новому туру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Кратко:

  • Олег Винник обратился к поклонникам
  • Что он им предложил

Украинский певец Олег Винник, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, обратился к поклонникам и предложил возвратить деньги за ранее сорванный тур.

На своей странице в соцсетях беглец опубликовал видео, в котором сказал, что готов обменивать старые билеты на входные для своих декабрьских шоу.

Напомним, в 2022 году был отменен европейский тур артиста и часть фанатов не получили компенсацию за билеты.

Олег Винник живет в Германии
Олег Винник живет в Германии / фото: instagram.com, Олег Винник

Также Винник подчеркнул, что не отвечает за компенсации, но предложил поклонникам брать старые билеты и приходить на его новые концерты.

"Если они у вас есть, просто приходите с ними в вечернюю кассу в любом городе – мы обменяем без проблем. Мы не причастны к той истории, но хотим, чтобы никто не остался обманутым. Берите билеты 2022 года и приходите", – сказал певец.

Смотрите видеообращение Олега Винника:

Олег Винник вышел на связь
Олег Винник вышел на связь / фото: скрин t.me, Олег Винник

Отметим, у беглеца стартует новый тур по Европе, минимальная стоимость билета составляет €59, максимальная – €119.

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, актриса Ольга Сумская рассказала, как ее муж Виталий Борисюк изменил ей и как она пережила тот период. Ольга поделилась, что, когда узнала об измене мужа, как раз забеременела дочерью Анной и это спасло их брак. Артистка подчеркнула, что, если бы не ребенок, их брак распался бы.

А также возлюбленная украинского известного ресторатора и кулинара Евгения Клопотенко – Екатерина Воскресенская – рассказала о первой годовщине их отношений. Избранница ресторатора показала, как прошел их первый год вместе.

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

